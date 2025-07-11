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Общество

В Японии появились бабушки «в аренду»

2 минуты чтения 17:48 | Обновлено: 17:49

В Японии стремительно растущая стоимость жизни вынуждает пожилых людей искать работу — пенсионных выплат часто не хватает даже на базовые нужды. По данным Статистического бюро Японии, около 9,3 миллиона человек старше 65 лет продолжают работать, что составляет почти четверть от всего пожилого населения страны. На этом фоне в стране набирает популярность необычный сервис OK Obaachan — «Окей, бабушка», пишет Soranews24.com.

Оплатив расходы на транспорт и заплатив 3 300 иен (около 20 евро) в час, клиент получает наемную «бабушку». В штате компании — около 100 женщин в возрасте от 60 до 94 лет. Они помогают по дому, дают советы, умеют готовить и писать каллиграфическим почерком, а иногда даже участвуют в решении семейных конфликтов.

На сайте OK Obaachan перечислены самые разные причины, по которым клиенты обращаются за «бабушкой»: от кулинарных мастер-классов и присмотра за детьми до поддержки в деликатных ситуациях — например, когда кто-то решает совершить каминг-аут перед родителями. Бывали случаи, когда пожилых женщин приглашали на разговоры о расставании, чтобы смягчить удар второй половине, или просили помочь в подготовке исследовательских проектов о жизни в Японии 20–30 лет назад.

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Сервис организован компанией Client Partners, специализирующейся на трудоустройстве женщин с разными навыками — они называют себя «женской компанией разнорабочих». Помимо бабушек, фирма предлагает аренду подруг, родственниц, помощниц — и все сотрудники, по концепции, только женщины.

Для тех, кто ищет компанию мужчин, в Японии работает и Ossan Rental — сервис аренды «дядечек» (от 30 до 60 лет), среди которых есть и немало настоящих «дедушек». Некоторые из них, по данным сайта, пользуются особой популярностью.

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