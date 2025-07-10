В РПЦ пожаловались на не желающих рожать «трусливых и развратных» женщин

Протоиерей Андрей Ткачев в своей недавней проповеди, запись которой опубликовал портал «Блокнот», выразил тревогу из-за углубляющегося демографического кризиса в России. По его словам, население страны «исчезает и уменьшается», а традиция многодетных семей, когда-то распространенная, осталась в прошлом.

Ткачев посетовал, что в массовом сознании закрепилась «глупость» о том, что «бабы еще нарожают», однако сегодня, по его мнению, «бабы уже никого не нарожают: стали дохлые, трусливые, развратные и не хотят рожать».

Отец Андрей известен активной поддержкой войны в Украине. В этой связи священник призвал «беречь народ» — от наркомании, пьянства, ДТП и бессмысленных смертей, например, в случае подростков‑зацеперов. «Лучше бы на фронт пошел — погиб бы как солдат, с оружием в руках», — заявил представитель Русской православной церкви.

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Россия столкнулась с самым глубоким демографическим спадом за последние десятилетия. В 2024 году в стране родилось лишь 1,222 миллиона детей — это минимум с 1999 года. Суммарный коэффициент рождаемости, отражающий среднее число детей, рождаемых одной женщиной, упал до 1,399 — минимального уровня за последние 18 лет.

По оценкам демографов и международных организаций, ключевыми причинами снижения рождаемости являются война в Украине, экономическая нестабильность, высокий уровень тревожности и рост социальной неуверенности. Опросы показывают, что за последние 20 лет количество россиян, не желающих заводить детей, утроилось.