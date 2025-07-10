Названы страны с самыми дешевыми iPhone

Южная Корея стала страной с самой низкой розничной ценой на iPhone 16 Pro — всего 903 евро. Это даже дешевле, чем в США, где смартфон продается в среднем за 917 евро. Такие данные приводит исследовательский центр Deutsche Bank, сравнивший стоимость устройства в 41 стране, включая большинство государств ЕС, сообщает Euronews.

Самые дорогие iPhone 16 Pro — в Турции, где телефон обойдется в 1854 евро. Это в два раза дороже, чем в США. Причина — налоговая нагрузка: в стране действует специальный налог на потребление в размере 50% на смартфоны, который взимается дополнительно к НДС и другим пошлинам. Такой подход формирует самую высокую розничную цену на устройства Apple в мире.

Следом за Турцией расположились Бразилия (1559 евро) и Египет (1296 евро).

Кроме Южной Кореи, самыми доступными рынками для покупки iPhone оказались Австралия (920 евро), Китай (932 евро) и Япония (935 евро).

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В Евросоюзе разброс цен на iPhone 16 Pro — от 1107 евро в Греции до 1231 евро в Швеции. В среднем, жители стран Западной Европы платят от 1145 до 1170 евро, включая Португалию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды. Среди крупнейших экономик ЕС самая низкая цена — в Великобритании (1095 евро), за ней следуют Германия (1119 евро) и Испания (1138 евро). Вне ЕС самые выгодные условия — в Швейцарии (1045 евро).

По данным Picodi.com, чтобы купить iPhone 16 Pro, среднестатистическому жителю Швейцарии нужно работать всего 4 дня, а в Турции — почти 73 дня. В странах ЕС — от 6 дней в Люксембурге до 27 дней в Греции.