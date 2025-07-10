Пожилые мужья чаще бросают больных жен

С возрастом люди все чаще разводятся — и, как показало новое исследование, одна из причин «серебряных разводов» может крыться в ухудшении здоровья жены. Если в браке болеет женщина, вероятность развода заметно возрастает. А вот проблемы со здоровьем мужчины не влияют на устойчивость союза. Такие выводы сделали итальянские ученые на основе данных почти 26 тысяч европейских пар, пишет South China Morning Post (SCMP).

Работа, опубликованная в Journal of Marriage and Family, охватывает 18 лет наблюдений (2004–2022 годы) за 25 542 гетеросексуальными парами в возрасте от 50 до 64 лет. Выяснилось, что в тех семьях, где жена страдает от хронических заболеваний или физических ограничений, риск развода существенно выше. В случае с заболеванием мужа статистика не меняется — такие пары расходятся не чаще здоровых.

Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков Ученые выяснили, как человек вмешивается в эволюцию Мир 6 минут чтения

Американский психолог Марк Трэверс объясняет это глубоко укоренившимися гендерными ролями. Женщины десятилетиями несли основную нагрузку по дому, и от них по умолчанию ожидается бесперебойное ведение хозяйства. Когда болезнь мешает выполнять эту роль, брак оказывается под угрозой.

«Несправедливо считать, что женщина должна в одиночку заботиться о домашнем очаге. Но, увы, даже в старшем возрасте это ожидание сохраняется — даже если жена серьезно больна», — говорит Трэверс.

Согласно другим исследованиям, волна «серебряных разводов» действительно набирает силу. По данным Университета Боуллинг-Грин (США), с 1990 по 2022 год число разводов среди американцев старше 65 лет утроилось. Сейчас в этой возрастной группе разведен каждый седьмой. Одной из причин называют рост продолжительности жизни и снижение готовности терпеть несчастливый брак.

Профессор Университета Пердью Рози Шраут считает, что рост продолжительности жизни делает людей менее склонными мириться с несчастливым браком и усиливает веру в возможность построить новые отношения.