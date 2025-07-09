Подсчитана стоимость минуты поездки на такси в Москве

Средняя стоимость минуты поездки на такси в Москве за год выросла на 16% и составила 31–36 рублей. Такие данные привели аналитики сервиса «Яндекс Такси», пишет «Коммерсантъ».

Аналитики сравнили среднюю стоимость минуты поездки в разных регионах России в период с июля 2024 года по июнь 2025 года со значениями годом ранее. Отмечается, что учитывались все тарифы, кроме корпоративных.

Ранее «Известия» подсчитали, что стоимость поездки на такси по ряду направлений в Москве в июне в сравнении с тем же периодом 2024 года выросла до 70%. С этими данными согласились источники издания в корпоративном парке одной из крупных компаний.

Однако в «Яндекс Такси» такую оценку отвергли и заявили, что она не соответствует действительности. Росстат, в свою очередь, заявил, что цена за 1 километр поездки в такси с мая прошлого года по май 2025 года в Москве выросла на 30,8%, а в Московской области — на 35%. Аналитический центр при правительстве также зафиксировал подорожание в Москве на 25,2% за 2024 год.

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В «Яндекс Такси» объяснили «Коммерсанту» рост цен на поездки в такси удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики, а также необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не уходили с рынка.

Источники «Известий» в нескольких крупных таксопарках отметили, что на стоимость поездок напрямую влияет количество автомобилей, находящихся на линии: чем их меньше, тем быстрее растут цены. По их словам, число машин сокращается — во многом из-за высокой стоимости лизинга, из-за чего таксопарки вынуждены отказываться от части авто.

Отмечается, что в результате водители физически не успевают выполнять все поступающие заказы. Когда на одну машину приходится сразу несколько вызовов, цифровой алгоритм агрегатора автоматически повышает стоимость поездки. Пассажиры фиксируют рост цен и вовсе отказываются от поездки.



