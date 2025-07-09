В России выпустят туалетную бумагу без втулки

Производитель туалетной бумаги Zewa (ООО «Эвоком») представит первую на российском рынке продукцию без картонной втулки — бумагу сделают из вторичного сырья, а сама она будет вдвое длинней обычной. Об этом сообщили ТАСС в компании.

«Это позволяет сократить количество отходов в быту, реже менять рулон за счет увеличенной длины и экономить место для хранения продукта в магазинах и дома», — заявили в «Эвоком».

В онлайн-продажу новинка поступит в июле 2025 года — в сервисе «Самокат», а с августа — на маркетплейсе Ozon.

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По оценке отраслевых аналитиков, в 2022 году в России было произведено около 6,986 млрд рулонов туалетной бумаги. При среднем размере семьи в 2,5 человека это соответствует приблизительно 19–20 рулонам на семью в год. Поскольку каждый рулон содержит одну картонную втулку, на одну российскую семью ежегодно приходится около 20 втулок. Таким образом, общий объем втулок, выбрасываемых в России, может составлять миллиарды единиц ежегодно. При этом втулки, в отличие от чистой макулатуры, часто загрязняются и не подлежат переработке, оказываясь в смешанных отходах и увеличивая нагрузку на полигоны.

Zewa (Зева) — шведский бренд туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и других товаров для гигиены. Он принадлежит шведской целлюлозно-бумажной компании SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget). До начала войны в Украине продажей брендов Zewa, Libresse, Tork и TENA в России занималась шведская компания Essity. В апреле 2022 года она объявила об уходе с российского рынка. Покупателем шведского бизнеса в России выступило ООО «Новые технологии». Стоимость сделки составила около 10,5 млрд рублей по курсу ЦБ на тот момент. В России бренд Zewa переименован в Zemma, ребрендинг начался в марте 2025 года, полный переход на новое название планируется летом 2026 года.