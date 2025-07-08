В России стало больше не учащихся в школе детей

За последний год количество детей в России, которые не ходят в школу, выросло на 10%. В целом рост этого показателя зафиксирован впервые за шесть лет. С 2019 года по 2024-й наблюдался обратный тренд — количество детей, не учащихся в школах, постепенно снижалось. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минпросвещения.

Согласно документу «Сведения о численности несовершеннолетних в возрасте 7–17 лет, не обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», сейчас в России без обучения остаются 6650 детей. Более 4000 из этого числа — мальчики. Около 1900 человек — жители сел. В отчете также указано, что около 1 100 школьников не ходят на занятия по состоянию здоровья, однако основная часть — более 5 500 человек — не учится по неуважительным причинам, отмечают «Известия».

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Имеет значение также географический фактор. В публикации говорится, что по количеству не посещающих школу детей лидирует Краснодарский край (529 детей), на втором месте — Ростовская область (503), на третьем — Пермский край (419). В перерасчете на население в Краснодарском крае не учатся 0,09%, Ростовской — 0,01%, Пермском крае — 0,01%. дЛя сравнения — в столице не ходят в школу 0,0002% несовершеннолетних, в Московской области — 0,002%.

Опрошенные изданием эксперты скептически относятся к статистике Минпросвещения и сомневаются в ее точности. По их мнению, методика подсчета остается непрозрачной, а данные могут не учитывать, например, детей мигрантов, значительная часть которых не зарегистрирована в школьной системе. В июне замглавы МВД Игорь Зубов сообщил, что в России на данный момент проживают более 638 тысяч детей мигрантов, из которых половина не учится вообще.

Всего, по данным последней переписи населения, в России проживают около 18 миллионов детей в возрасте от 7 до 17 лет, уточняет издание.