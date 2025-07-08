Пенсионерка удалила себе зубы сама из-за невозможности попасть к стоматологу

76-летняя Линда Колла из британского Девона рассказала, что была вынуждена вырвать себе последние три зуба самостоятельно — после того как в течение семи лет безуспешно пыталась получить помощь у стоматолога Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). По словам женщины, за эти годы она обзвонила десятки клиник, но так и осталась в бесконечных списках ожидания. В регионе, где она живет, новых пациентов по госквоте не принимает ни один стоматолог, пишет The Mirror.

«Десны были воспалены, я могла есть только детское питание и суп. В итоге просто расшатала зубы и вытащила их сама», — рассказала Линда, получающая пенсионную поддержку от государства. Позже она была вынуждена заплатить 200 фунтов стерлингов частному врачу, чтобы адаптировать свою зубную пластину — сумма равнялась ее недельной пенсии.

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Женщина возмущена тем, что, несмотря на многолетние налоговые отчисления, не может воспользоваться базовой медицинской помощью: «Если бы вы платили страховку, а вам в ответ отказали — это был бы скандал. Но именно так ведет себя правительство». Теперь ей предстоит найти еще 1 500 фунтов стерлингов на новые протезы.

Местный депутат от Либерально-демократической партии Кэролайн Воаден подтвердила, что в Южном Девоне больше нет ни одного стоматолога, принимающего новых пациентов по NHS. Она призвала срочно реформировать систему и предоставить врачам больше гибкости и адекватную оплату труда.

Британская стоматологическая ассоциация (BDA) призвала положить конец этому «ужасу» и потребовала от правительства немедленно реформировать систему финансирования.