Жители Подмосковья остановили строительную технику на въезде в «Лосиный остров»

На въезде в национальный парк «Лосиный остров» местные жители вступили в конфликт с неизвестными людьми в масках, которые попытались провезти на территорию парка строительную технику. Об этом сообщает издание «Кедр».

По словам очевидцев, группа граждан из подмосковных Королева и Мытищ попыталась остановить въезд тяжелой техники на особо охраняемую природную территорию. Они аргументировали свои действия тем, что у компании «МСУ-1» отсутствуют необходимые разрешения на ввоз техники и начало строительных работ внутри парка. Единственный документ, предъявленный координатором группы людей в масках, это пропуск на легковую машину. При этом вместе с ней в нацпарк попытались проехать и два КАМАЗа, отмечает издание.

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Защитники парка утверждают, что люди в масках угрожали им и применяли физическую силу. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что на месте также находились представители полиции, но они выступали в качестве наблюдателей за происходящим. Конфликт удалось остановить только после вмешательства сотрудников Росгвардии, которые, по признаниям очевидцев, произвели предупредительные выстрелы в воздух.

По словам защитников «Лосиного острова», на место событий не явились инспекторы парка, а на линии инспекторской службы на звонки никто не отвечал. По заявлению граждан приехали только несколько сотрудников патрульно-постовой службы.

По словам собеседников «Кедра», действия людей в масках координировал человек, похожий на жителя Москвы Сергея Пакскина. Он, как выяснило издание, с 2002 года работает телохранителем, имеет лицензию на травматическое оружие и статус кандидата в мастера спорта по армейскому рукопашному бою. Именно он, по утверждениям свидетелей, угрожал «пустить технику прямо по людям, если они не разойдутся».

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Строительство автодороги, проходящей через территорию «Лосиного острова», началось в 2024 году и с тех пор сопровождается протестами экологов и местных жителей. Противники проекта считают, что он нарушает нормы федерального закона об особо охраняемых природных территориях, разрушает экосистему парка и может нанести ущерб миграционным путям животных. Активисты требуют приостановки работ и проведения независимой экологической экспертизы.