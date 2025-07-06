На зашедшем в российский порт танкере произошел взрыв и утечка аммиака

Министерство транспорта России сообщило о «незначительной» утечке жидкого аммиака во время погрузочно-разгрузочных работ на танкере-аммиаковозе Eco Wizard в Ленинградской области. По факту инцидента под руководством министра Романа Старовойта прошло оперативное совещание в ситуационно-информационном центре Минтранса.

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«Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия. Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ „Морспасслужба“ приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планируется водолазный осмотр судна. Экипаж в количестве 23 человек эвакуирован и находится в порту, пострадавших нет. Дальнейшая погрузка груза была оперативно остановлена», — говорится в сообщении ведомства.

Точные причины инцидента пока неизвестны. По данным близкого к силовым структурам телеграм-канала Baza, утечка жидкого аммиака в петербургском порту Усть-Луга произошла в результате взрыва неизвестного характера. Предварительно сообщается, что взрыв привел к разгерметизации танкера.

Телеграм-канал «MNS. Москва. Новости. События» со ссылкой на свои источники сообщает, что взрыв случился во время закачки аммиака на терминале АО «МХК Еврохим». В результате на корпусе аммиаковоза образовались пробоины, через которые начала проникать вода. Сейчас судно продолжает тонуть, экипаж эвакуирован на берег.

По данным сервиса Marine Traffic, танкер Eco Wizard ходит под флагом Маршалловых Островов и прибыл в Усть-Лугу из Бельгии.

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С начала 2025 года это уже как минимум шестой случай повреждения танкера, заходившего в российские порты, в результате взрыва. Предыдущим стал инцидент с судном Vilamoura, который произошел у побережья Ливии. Тогда танкер перевозил около миллиона баррелей нефти.