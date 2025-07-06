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Общество

Водитель автобуса избил 14-летнюю девочку из-за отсутствия уведомления об оплате

2 минуты чтения 17:36

В городе Ржев водитель автобуса напал на 14-летнюю пассажирку, которая не смогла подтвердить факт оплаты проезда. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

«Следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Тверской области Кизимову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что инцидент произошел вечером 4 июля в автобусе №13 в деревне Юрятино. По словам девочки, водитель заявил, что ему не пришло уведомление об оплате проезда и поэтому он отказывается везти ее. Пассажирка в ответ объяснила, что не может зайти в приложение и показать водителю чек из-за отключения мобильного интернета в регионе.

Ссору зафиксировала сама пассажирка. На видео, опубликованном в телеграм-канале, слышно, как водитель агрессивно реагирует на ее слова.

«Да мне похуй, ты сказала, у тебя есть интернет», — прокричал водитель.

На следующих кадрах водитель автобуса требует, чтобы девочка покинула салон. После ее отказа он начинает двигаться к ней, и видео обрывается. По данным канала, именно в этот момент мужчина избил подростка и силой вытащил ее из автобуса.

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Близкий к силовикам телеграм-канал Baza сообщает, что пострадавшую девочку зовут Маша. После случившегося девочка позвонила маме, рассказала о нападении и осталась ждать ее на остановке. Женщина приехала и увидела дочь, как сообщается, «избитую и в шоковом состоянии».  

По словам матери, после нападения девочку постоянно рвало. Кроме того, женщина заметила, что у дочери была вырвана прядь волос, а ее телефон — разбит. Мать отвела пострадавшую дочь в больницу, где медики диагностировали у нее множественные ушибы, ссадины, гематомы и сотрясение мозга. Машу госпитализировали. Baza пишет, что сейчас мать девочки пытается починить телефон, чтобы доказать, что поездка была оплачена.

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