EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Отказ Путина и Си Цзиньпина посетить БРИКС связали со снижением его ценности для России и Китая

2 минуты чтения 16:21

Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не приедут на саммит БРИКС в предстоящее воскресенье. Это может свидетельствовать о том, что недавнее расширение группы снизило ее идеологическую ценность для двух стран-основательниц. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что последние 12 лет лидер Китая регулярно участвовал в саммите БРИКС, однако в этом году Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян. Официального объяснения такой замены Пекин не предоставил — чиновники лишь сослались на проблемы с расписанием главы государства.

Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. Более 500 человек погибли — многие из них сгорели заживо. К этому привела халатность строителей
Общество17 минут чтения

Что касается Владимира Путина, в отношении которого международный уголовный суд выдал ордер на арест, издание предполагает, что он мог отказаться от поездки в Рио, чтобы не ставить в неудобное положение принимающую сторону — страну, ратифицировавшую Римский статут. После визита Путина в Монголию в сентябре 2024 года Бразилия оказалась втянута в острый юридический конфликт с МУС из-за отказа исполнить ордер на его арест, отмечает The Guardian.

По данным издания, группа БРИКС, которую нередко называют альтернативой «Большой семерке», в последние годы стремительно расширяется. Однако это расширение ослабило ее внутреннюю целостность как объединения, претендующего на роль идеологического противовеса западному капитализму.

Изначально в состав БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В 2023 году к ним присоединились Индонезия, Иран, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия и ОАЭ — страны, находящиеся на разных уровнях экономического развития и с различной степенью напряженности в отношениях с Западом, подчеркивает издание. Это сместило фокус группы в сторону авторитарных режимов, что вызвало обеспокоенность у Бразилии, Индии и Южной Африки.

Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
Мир5 минут чтения

Бразильские власти подчеркивают, что БРИКС — это лишь один из признаков зарождающегося нового мирового порядка. Выступая в Лондоне на площадке Института зарубежного развития, бывший министр иностранных дел Бразилии и действующий посол в Великобритании Антониу Патриота заявил, что внешняя политика Дональда Трампа под лозунгом America First («Америка прежде всего») способствует уходу от доминирования США как единственной сверхдержавы и приближает мир к многополярности с более равномерным распределением власти.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые смертельно опасные озера мира
Мир
Самые смертельно опасные озера мира
Ядерный могильник в России, тысячи аллигаторов в США и взрывающиеся водоемы Африки
00:01 6 июля
Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Общество
Николай II познакомился с гейшей в Японии и чуть не умер
Он набил татуировку дракона, а потом на него напал самурай
17:00
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Общество
Самая страшная транспортная катастрофа в истории России
Взрыв газа уничтожил два пассажирских поезда. Более 500 человек погибли — многие из них сгорели заживо. К этому привела халатность строителей
00:01
Проверьте свою память
Интернет и мемы
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
16:00 4 июля
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Экономика
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
00:01 4 июля
Европу накрыло аномальной жарой
Мир
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
18:16 3 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования