Отказ Путина и Си Цзиньпина посетить БРИКС связали со снижением его ценности для России и Китая

Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не приедут на саммит БРИКС в предстоящее воскресенье. Это может свидетельствовать о том, что недавнее расширение группы снизило ее идеологическую ценность для двух стран-основательниц. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что последние 12 лет лидер Китая регулярно участвовал в саммите БРИКС, однако в этом году Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян. Официального объяснения такой замены Пекин не предоставил — чиновники лишь сослались на проблемы с расписанием главы государства.

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Что касается Владимира Путина, в отношении которого международный уголовный суд выдал ордер на арест, издание предполагает, что он мог отказаться от поездки в Рио, чтобы не ставить в неудобное положение принимающую сторону — страну, ратифицировавшую Римский статут. После визита Путина в Монголию в сентябре 2024 года Бразилия оказалась втянута в острый юридический конфликт с МУС из-за отказа исполнить ордер на его арест, отмечает The Guardian.

По данным издания, группа БРИКС, которую нередко называют альтернативой «Большой семерке», в последние годы стремительно расширяется. Однако это расширение ослабило ее внутреннюю целостность как объединения, претендующего на роль идеологического противовеса западному капитализму.

Изначально в состав БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В 2023 году к ним присоединились Индонезия, Иран, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия и ОАЭ — страны, находящиеся на разных уровнях экономического развития и с различной степенью напряженности в отношениях с Западом, подчеркивает издание. Это сместило фокус группы в сторону авторитарных режимов, что вызвало обеспокоенность у Бразилии, Индии и Южной Африки.

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Бразильские власти подчеркивают, что БРИКС — это лишь один из признаков зарождающегося нового мирового порядка. Выступая в Лондоне на площадке Института зарубежного развития, бывший министр иностранных дел Бразилии и действующий посол в Великобритании Антониу Патриота заявил, что внешняя политика Дональда Трампа под лозунгом America First («Америка прежде всего») способствует уходу от доминирования США как единственной сверхдержавы и приближает мир к многополярности с более равномерным распределением власти.