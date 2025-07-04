Грозы и град ожидаются в 20 регионах России

Сильные осадки, порывистый ветер, грозы и град накроют как минимум 20 регионов России в ближайшие дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ряде регионов возможны опасные явления и повышение уровня воды в реках и водоемах.

На Северо-Западе дожди прогнозируются в Карелии, Архангельской и Ленинградской областях. Ожидаются грозы и ветер до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах Ленобласти — до 24 метров в секунду. В Мурманской области также пройдут сильные дожди.

На юге страны непогода затронет Краснодарский край и регионы Северного Кавказа. В отдельных районах ожидаются сильные ливни и ветер до 25 метров в секунду. Вильфанд подчеркнул, что из-за осадков возможен резкий подъем уровней рек.

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В Сибири осадки прогнозируются на фоне высокой температуры. В Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областях и в Алтайском крае при температуре свыше +30 градусов возможны сильные ливни. В Хакасии и Тыве жара достигнет 35–37 градусов, при этом также ожидаются осадки.

В Забайкальском крае и Бурятии уже выпало значительное количество осадков, что вызвало повышение уровней рек. В ближайшие дни дожди продолжатся.

На юге Тюменской области прогнозируются опасные погодные явления: ливневые дожди, крупный град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Дальневосточные регионы — Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область — 5 и 6 июля также окажутся в зоне сильных осадков. Прогнозируются грозы и ветер до 20 метров в секунду. В Приморье в ночь и утро 6 июля под влиянием активного атмосферного фронта ожидаются ливни с грозами, за несколько часов может выпасть до 45 миллиметров осадков. Такая ситуация может привести к локальным подтоплениям.