С 2026 года в России начнет действовать ежегодная семейная выплата, которую называют налоговым семейным кешбэком. Как пояснила пропагандистскому каналу RT сенатор и эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова, мера направлена на поддержку малообеспеченных семей с двумя и более детьми.

Право на получение выплаты получат семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. Получателями смогут стать не только родители, но и опекуны или попечители несовершеннолетних детей, а также студентов очной формы до 23 лет.

Размер выплаты будет рассчитываться как разница между фактически уплаченным за предыдущий год налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и суммой налога, которую семья заплатила бы по ставке 6% при том же доходе. Таким образом, чем выше был налог — тем больше кешбэк.

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Важно, что условием для получения дотации является официальное трудоустройство и уплата НДФЛ в российский бюджет. Для получения выплаты в 2026 году нужно будет платить подоходный налог в 2025-м.

Подать заявление можно будет через портал «Госуслуги», личный кабинет на сайте Социального фонда России, в МФЦ или клиентской службе фонда.

По оценкам Минтруда, выплату получат около 4,2 млн семей.