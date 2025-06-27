Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию

Номинант на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» Юра Борисов оказался в списке 534 выдающихся деятелей искусства, которым предложили стать членами Американской киноакадемии, вручающей «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Издание отмечает, что Борисов сможет присоединиться к Академии, если примет ее предложение. Сейчас в ней состоят 10 143 человека, которые имеют право голоса.

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«Мы рады приветствовать этих уважаемых художников, технологов и профессионалов в Академии. В этом году они олицетворяют разнообразие и глобальную широту современного киносообщества, и их включение продолжит обогащать миссию и работу Академии», — заявили генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг.

В Академии подчеркнули приверженность принципам инклюзивности и равенства. Так, среди приглашенных 41% идентифицируют себя как женщины, 45% принадлежат к недостаточно представленным расовым и этническим сообществам, а 55% — представители международного киносообщества.

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Также среди приглашенных есть 91 номинант на премию «Оскар», однако в этот список не вошла Карла София Гаскон, открытая транс-актриса, которую выдвинули на «Оскар» за роль в испаноязычном мюзикле «Эмилия Перес». Variety связывает это с критикой актрисы после ее постов об исламе и сторонниках движения Black Lives Matter.

В случае принятия приглашения представители киноиндустрии присоединятся к одному из 19 отделений Академии, получат право голосовать при распределении «Оскаров» и баллотироваться на выборах в руководство Академии.

Помимо Борисова приглашения получили Ариана Гранде, Киран Калкин, Себастьян Стэн, Джереми Стронг, Джейсон Момоа, Эндрю Скотт и другие.