EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Юру Борисова пригласили в Американскую киноакадемию

2 минуты чтения 00:29

Номинант на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» Юра Борисов оказался в списке 534 выдающихся деятелей искусства, которым предложили стать членами Американской киноакадемии, вручающей «Оскар». Об этом сообщает Variety.

Издание отмечает, что Борисов сможет присоединиться к Академии, если примет ее предложение. Сейчас в ней состоят 10 143 человека, которые имеют право голоса.

Я из детского дома и благодарна ему
Я из детского дома и благодарна ему
Стала ветеринаром и популярным блогером и хочу доказать всем, что не надо ставить крест на детдомовцах
Общество13 минут чтения

«Мы рады приветствовать этих уважаемых художников, технологов и профессионалов в Академии. В этом году они олицетворяют разнообразие и глобальную широту современного киносообщества, и их включение продолжит обогащать миссию и работу Академии», — заявили генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Академии Джанет Янг.

В Академии подчеркнули приверженность принципам инклюзивности и равенства. Так, среди приглашенных 41% идентифицируют себя как женщины, 45% принадлежат к недостаточно представленным расовым и этническим сообществам, а 55% — представители международного киносообщества. 

Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о полезности фрукта, и вот что из этого вышло
Общество5 минут чтения

Также среди приглашенных есть 91 номинант на премию «Оскар», однако в этот список не вошла Карла София Гаскон, открытая транс-актриса, которую выдвинули на «Оскар» за роль в испаноязычном мюзикле «Эмилия Перес». Variety связывает это с критикой актрисы после ее постов об исламе и сторонниках движения Black Lives Matter.

В случае принятия приглашения представители киноиндустрии присоединятся к одному из 19 отделений Академии, получат право голосовать при распределении «Оскаров» и баллотироваться на выборах в руководство Академии.

Помимо Борисова приглашения получили Ариана Гранде, Киран Калкин, Себастьян Стэн, Джереми Стронг, Джейсон Момоа, Эндрю Скотт и другие.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я из детского дома и благодарна ему
Общество
Я из детского дома и благодарна ему
Стала ветеринаром и популярным блогером и хочу доказать всем, что не надо ставить крест на детдомовцах
00:01
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Общество
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о полезности фрукта, и вот что из этого вышло
17:00 26 июня
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Общество
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Сотни подкастов обещают продать психоделики и опиоиды «быстро» и «без проблем с доставкой». Они работают и в России
00:01 26 июня
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Политика
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
15:51 25 июня
Жрецы оргазма
Мир
Жрецы оргазма
Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями
00:01 25 июня
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Мир
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
17:00 24 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования