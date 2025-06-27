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Общество

Названы самые неуместные привычки постояльцев отелей

2 минуты чтения 13:01

Самой неуместной привычкой постояльцев, которую назвали участники опроса сервиса Hotels.com, проведенного среди отельеров, оказалось хождение по лобби отеля босиком. Об этом, как передает CNBC, заявили 94% респондентов.

На втором месте оказалась манера постояльцев появляться за пределами своего номера в гостиничных халатах и пижамах. Ее назвали 92% опрошенных. Далее следует проявление романтических чувств к партнеру в гостиничном бассейне, о таком виде неуместного поведения постояльцев вспомнили 86% опрошенных.

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По словам соучредительницы The Blue Door Kitchen & Inn Рим Арбид, бороться с неуместным поведение гостей в некоторых случаях следует не угрозами и санкциями, а личным примером. «Я верю, что клиенты последуют вашему примеру, если вы и ваши сотрудники будете вести себя уважительно и сдержанно», — сказал она.

Еще одной проблемой, о которой она вспомнила, стали громкие разговоры по телефону в местах общего пользования. Арбид отметила, что персонал может вежливо попросить гостей поговорить в другом месте, но на такие просьбы «реакция не всегда положительная».

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В то же время ряд отельеров в комментариях для телеканала рассказали, что придерживаются другого подхода к обеспечению комфорта клиентов и стараются как можно меньше их ограничивать. «Будь то пижамы за завтраком, собаки в постелях или дети, играющие в бассейне, — мы приветствуем все», — сказал управляющий директор The Maybourne Beverly Hills Сэм Джаггер,.

В свою очередь, основательница компании MDA Hospitality Solutions, обучающей гостиничному делу, Мэри Д’Арженис-Фернандес рассказала, что дресс-коды для гостей уже не актуальны. Настоящей проблемой, по ее словам, являются, например, публичные вспышки гнева в отношении сотрудников или других постояльцев.

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