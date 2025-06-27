Названы самые неуместные привычки постояльцев отелей

Самой неуместной привычкой постояльцев, которую назвали участники опроса сервиса Hotels.com, проведенного среди отельеров, оказалось хождение по лобби отеля босиком. Об этом, как передает CNBC, заявили 94% респондентов.

На втором месте оказалась манера постояльцев появляться за пределами своего номера в гостиничных халатах и пижамах. Ее назвали 92% опрошенных. Далее следует проявление романтических чувств к партнеру в гостиничном бассейне, о таком виде неуместного поведения постояльцев вспомнили 86% опрошенных.

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По словам соучредительницы The Blue Door Kitchen & Inn Рим Арбид, бороться с неуместным поведение гостей в некоторых случаях следует не угрозами и санкциями, а личным примером. «Я верю, что клиенты последуют вашему примеру, если вы и ваши сотрудники будете вести себя уважительно и сдержанно», — сказал она.

Еще одной проблемой, о которой она вспомнила, стали громкие разговоры по телефону в местах общего пользования. Арбид отметила, что персонал может вежливо попросить гостей поговорить в другом месте, но на такие просьбы «реакция не всегда положительная».

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В то же время ряд отельеров в комментариях для телеканала рассказали, что придерживаются другого подхода к обеспечению комфорта клиентов и стараются как можно меньше их ограничивать. «Будь то пижамы за завтраком, собаки в постелях или дети, играющие в бассейне, — мы приветствуем все», — сказал управляющий директор The Maybourne Beverly Hills Сэм Джаггер,.

В свою очередь, основательница компании MDA Hospitality Solutions, обучающей гостиничному делу, Мэри Д’Арженис-Фернандес рассказала, что дресс-коды для гостей уже не актуальны. Настоящей проблемой, по ее словам, являются, например, публичные вспышки гнева в отношении сотрудников или других постояльцев.