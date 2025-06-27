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Общество

Москвичей предупредили о похолодании

2 минуты чтения 15:56 | Обновлено: 16:31

В ближайшую ночь температура воздуха резко снизится в Москве и Московской области, одновременно к столичному региону приближается «ложбина низкого давления», которая приведет к «заметным» дождям в воскресенье. Об этом со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда пишет РБК.

В ночь на 28 июня показатель температуры в Москве составит от плюс семи до плюс девяти градусов, а в столичном регионе похолодает до плюс четырех градусов. Суббота будет солнечной, днем воздух прогреется до 20-22 градусов. Похолодание закончится уже в воскресенье, температура в этот день будет всего на один градус ниже нормы — 10-13 градусов ночью и 20-22 градуса днем.

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При этом кратковременное похолодание не изменит общего температурного фона конца июня, который останется близким к средним показателям, свойственным этому календарному отрезку. Ранее москвичей предупредили о плохой погоде в июле — большую часть месяца синоптики ожидают облачность и кратковременные дожди с грозами.

Устойчивой жары в Москве не будет, средние показатели температуры составят 23–24 градуса днем, а ночью — 13–15 градусов. Похожие погодные условия ожидаются в Санкт-Петербурге, где синоптики прогнозируют облачность и периодические осадки со средней температурой 20–23 градуса днем и 13–15 градусов ночью. В середине и в конце июля также ожидаются грозы.

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В регионах страны лето может стать одним из самых жарких и засушливых за последние десятилетия. В июле в европейской части России и на юге страны ожидаются дефицит осадков, высокие температуры и засухи. В Сибири и на Дальнем Востоке не исключены лесные пожары, дым от них может достигнуть крупных городов.

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