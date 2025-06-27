Американцев задержали за попытку отправить в КНДР рис и Библии в бутылках

Полиция Южной Кореи задержала шестерых граждан США, которые попытались отправить в КНДР рис, доллары и Библии. Они завернули посылки в 1600 пластиковых бутылок и попытались сплавить их с территории приграничного острова. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в местной полиции.

Полицейские, пообщавшиеся с журналистами, пожелали сохранить анонимность, однако подтвердили, что план американцев состоял в том, что бутылки прибьются к северокорейским берегам приливными волнами. На данный момент не известен мотив задержанных, отсутствует и информация о том, занимались ли они подобными действиями в прошлом.

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Журналисты отмечают, что отправка листовок, денег, средств хранения информации и других предметов в КНДР была декриминализована южнокорейским Конституционным судом в 2023 году. Судьи посчитали введенное за три года до этого максимальное наказание в три года заключения или в виде штрафа до 30 миллионов вон (примерно 22 тысячи долларов) чрезмерным, а закон об этом — нарушающим свободу слова.

Associated Press сообщает, что действия активистов, регулярно отправляющих в КНДР пластиковые бутылки или воздушные шары с лозунгами и листовками, содержащими пропагандистские материалы против северокорейского правительства, продолжительное время вызывают напряженность в отношениях между двумя странами.

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Лидеры двух Корей договорились взаимно прекратить распространение пропаганды и перестать вести психологическую войну друг с другом еще в 2018 году. Однако южнокорейские активисты продолжили распространять листовки среди гражданского населения КНДР, что вызвало резкую критику правительства Южной Кореи со стороны Ким Ё Чжон, сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Отмечается, что задержанные американцы могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона о безопасности и борьбе со стихийными бедствиями. Источники журналистов не рассказали, по каким положением этого акта действия граждан США рассматриваются в качестве нарушающих законодательство Южной Кореи.