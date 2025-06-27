EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Американцев задержали за попытку отправить в КНДР рис и Библии в бутылках

2 минуты чтения 11:42 | Обновлено: 11:58

Полиция Южной Кореи задержала шестерых граждан США, которые попытались отправить в КНДР рис, доллары и Библии. Они завернули посылки в 1600 пластиковых бутылок и попытались сплавить их с территории приграничного острова. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в местной полиции.

Полицейские, пообщавшиеся с журналистами, пожелали сохранить анонимность, однако подтвердили, что план американцев состоял в том, что бутылки прибьются к северокорейским берегам приливными волнами. На данный момент не известен мотив задержанных, отсутствует и информация о том, занимались ли они подобными действиями в прошлом.

Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
Политика6 минут чтения

Журналисты отмечают, что отправка листовок, денег, средств хранения информации и других предметов в КНДР была декриминализована южнокорейским Конституционным судом в 2023 году. Судьи посчитали введенное за три года до этого максимальное наказание в три года заключения или в виде штрафа до 30 миллионов вон (примерно 22 тысячи долларов) чрезмерным, а закон об этом — нарушающим свободу слова.

Associated Press сообщает, что действия активистов, регулярно отправляющих в КНДР пластиковые бутылки или воздушные шары с лозунгами и листовками, содержащими пропагандистские материалы против северокорейского правительства, продолжительное время вызывают напряженность в отношениях между двумя странами.

Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о пользе фрукта, и вот что из этого вышло
Общество5 минут чтения

Лидеры двух Корей договорились взаимно прекратить распространение пропаганды и перестать вести психологическую войну друг с другом еще в 2018 году. Однако южнокорейские активисты продолжили распространять листовки среди гражданского населения КНДР, что вызвало резкую критику правительства Южной Кореи со стороны Ким Ё Чжон, сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Отмечается, что задержанные американцы могут быть привлечены к ответственности за нарушение закона о безопасности и борьбе со стихийными бедствиями. Источники журналистов не рассказали, по каким положением этого акта действия граждан США рассматриваются в качестве нарушающих законодательство Южной Кореи.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я из детского дома и благодарна ему
Общество
Я из детского дома и благодарна ему
Стала ветеринаром и популярным блогером и хочу доказать всем, что не надо ставить крест на детдомовцах
00:01
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Общество
Одно яблоко в день замедляет старение и помогает похудеть
Ученые проверили древнюю поговорку о пользе фрукта, и вот что из этого вышло
17:00 26 июня
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Общество
Наркодилеры обманули алгоритмы Spotify
Сотни подкастов обещают продать психоделики и опиоиды «быстро» и «без проблем с доставкой». Они работают и в России
00:01 26 июня
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Политика
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
15:51 25 июня
Жрецы оргазма
Мир
Жрецы оргазма
Многомиллионный бизнес, основанный на «целебной мастурбации», годами скрывал странные ритуалы с насилием и манипуляциями
00:01 25 июня
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Мир
Джефф Безос «оккупировал» Венецию ради свадьбы
Один из богатейших людей мира взбесил итальянцев, которые готовятся отомстить и сорвать праздник основателя Amazon
17:00 24 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования