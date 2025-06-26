Власти назвали число вернувшихся с войны в Украине россиян

Более 130 тысяч россиян вернулись домой с войны в Украине. Многим из них нет и 35 лет. Такое число вернувшихся с фронта назвал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, его цитирует РБК.

Всего, по данным Новикова, из зоны боевых действия вернулись около 137 тысяч россиян. Он отметил, что среди них много молодых людей, которые готовы устроиться на работу, и власти должны помочь им найти высокооплачиваемые должности. «Ведомости» уточняют, что контрактники в Украине получают как минимум 204 тысячи рублей в месяц.

«Помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения. И нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали», — сказал Новиков.

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Глава управления президента по общественным проектам рассказал, что Росмолодожь должна помогать бывшим участникам войны в Украине интегрироваться в мирную жизнь. В том числе организация может помогать искать новую профессию тем бывшим военным, которые больше не могут работать на своих привычных должностях из-за ранений или инвалидности.

В мае Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2025 года в воинские части прибыли 175 тысяч российских военных, подписавших контракт. В то же время Владимир Путин говорил, что порядка 50-60 тысяч россиян в месяц добровольно отправляются на войну с Украиной. Ранее звучали цифры, что в 2024 году на войну отправились 440 тысяч, а в 2023-м — более 300 тысяч добровольцев.