Ученые приступили к созданию искусственной ДНК человека

В Кембридже стартовал беспрецедентный проект по созданию человеческой ДНК с нуля. Ученые намерены синтезировать структурные компоненты ДНК из исходных химических элементов, что может стать новым этапом в биологии и медицине, пишет Би-би-си.

До недавнего времени научное сообщество избегало проведения исследований, связанных с редактированием человеческого генома, из-за риска непредсказуемых последствий и перспективы перехода к созданию детей по заданному заранее дизайну, напоминает издание. Однако теперь крупнейший медицинский благотворительный фонд Британии Wellcome Trust выделил на проект первые 10 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей) и пояснил, что создание синтетической ДНК позволит ускорить разработку лекарств от различных генетических заболеваний.

«Мы хотим научиться создавать устойчивые к той или иной болезни клетки, которыми можно будет замещать пораженные участки тканей и органов — например, печени, сердца или даже иммунной системы», — говорит ведущий участник проекта Джулиан Сейл из Кембриджа.

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В то же время критики предупреждают об опасностях такого исследования. По словам главы инициативной группы Beyond GM Пэта Томаса, наука может быть использована во вред. Скептически настроен и профессор Билл Эрншоу из Эдинбургского университета, разработавший метод создания искусственных хромосом. Он предупреждает, что технология впоследствие может быть использована для создания биологического оружия или генетически модифицированных людей, а какие-либо ограничения «вряд ли остановят злоупотребления», пишет Би-би-си.

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В Wellcome Trust утверждают, что искусственная ДНК все равно появится — это лишь дело времени. «Лучше провести исследования ответственно и заранее разобраться с этическими вопросами», — отмечает представитель фонда Том Коллинз.

Как пишет Би-би-си, параллельно с учеными будут работать социологи. Их задача – провести серию соцопросов для изучения общественного мнения об отношении людей к этой технологии.