Идеолог «Русского мира» объявил о начале третьей мировой войны

Удары по Ирану, которые нанесли сначала израильские, а затем американские военные были началом третьей мировой войны. Об этом в колонке для РИА «Новости» написал философ-пропагандист Александр Дугин, известный как идеолог «Русского мира».



«Ядерное оружие больше никого не останавливает, а нанесение ударов по атомным объектам, по сути, санкционировано как Израилем, не получившим решительного отпора на международном уровне, так теперь еще и США. Так много перейдено красных линий, что уже непонятно, остались ли еще какие-то не перейденные», — написал Дугин.

«Если прямых ядерных ударов пока нет, то это дело времени. Атомный ящик Пандоры открыт», — добавил он. «Пистолет повесили на стену в первом акте, каковым была холодная война. Стрелять из него начинают сейчас. И это неизбежно. Все изобретенное людьми оружие рано или поздно приводилось в действие», — убежден Дугин.

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Далее он переходит к описанию взглядов глобалистов, которые, по его словам, состоят из двух «тактов».

«Первый такт заключается в том, чтобы установить тотальную власть мирового правительства и упразднить суверенные государства — рудименты Вестфальской системы. Для этого надо осуществить тотальное смешение всех народов, отменить национальные границы и превратить все человечество в единый плавильный котел», — пишет он, добавляя, что уже на этом этапе «предполагается» использование ядерного оружия.



«Второй такт предполагается еще более радикальный: осознанное преодоление и даже упразднение человечества в пользу сильного искусственного интеллекта. Это называется сингулярностью и стало расхожим концептом глобалистов-футурологов. Вначале мигранты замещают коренное население, трансгендеры — два естественных пола и традиционные семьи, и, наконец, самих мигрантов и трансгендеров заменяют ИИ и киборги», — продолжает Дугин.

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Далее он переходит к рассуждениям о противостоянии Трампа и «глубинного государства», в котором Трамп якобы проиграл.

«Трамп и его MAGA-движение (Make America Great Again) победили на выборах в США именно потому, что выступили против такого проекта будущего. Это включало антимилитаризм, антиинтервенционизм, отказ от нелегальной миграции и запрет ЛГБТ. То есть будущее виделось скорее в условиях многополярного мира (о чем прямо высказался госсекретарь США Марко Рубио), а ядерное уничтожение человечества отменялось или откладывалось», — пишет Дугин.



«Однако едва мир вздохнул с облегчением, а сама американская электоральная база MAGA возрадовалась и исполнилась надежд на альтернативное будущее — без войн и ядерной зимы, как Израиль начал войну против Ирана, атаковал его ядерный потенциал, а Трамп включился в эту войну», — констатирует философ. После этого он снова возвращается к мысли о том, что удары по Ирану — начало третьей мировой, а ящик Пандоры «не закроешь».