Популярность Z-военкоров упала на 70% 

Российские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине с пророссийской позиции, массово теряют просмотры. Особенно сильно пострадали авторы, явно аффилированные с властью — военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, репортер ВГТРК Евгений Поддубный и его коллега Александр Сладков, не раз посещавшие Кремль.

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У Коца средние охваты постов упали с 450 тысяч в октябре 2022 года до 142 тысяч в 2025 — на 68%. У Поддубного этот показатель просел на 72,5%. Падают не только просмотры, но и число подписчиков. За последний год некоторые авторы потеряли до 30% своей аудитории, а за два года количество подписчиков у отдельных каналов сократилось более чем вдвое.

При этом другие представители Z-сообщества, наоборот, продолжают расти. В отличие от многих умирающих вагнеровских каналов, аудиторию набирает Alex Parker Returns, автор которого открыто критикует Владимира Путина и называет его «Пыпой». Канал «Два майора» только за последний год вырос на 73,6%, Fighterbomber — на 19,3%, а Апти Алаудинов — на 104%.

Почему власть терпит Z-блогеров Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит? Политика 7 минут чтения

«Холод» проанализировал данные десятков провоенных российских авторов в телеграме за три года войны и выяснил, почему одни каналы теряют аудиторию, а другие стремительно растут, кто их читает сегодня и как Z-сообщество относится к послевоенной жизни. Текст можно прочитать по ссылке.