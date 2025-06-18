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Общество

Секс стал проблемой для беспилотных такси

2 минуты чтения 17:15

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили проблемы, возникающие вместе с развитием беспилотных такси в мире. Бывший исполнительный директор и член совета директоров «Яндекса» Тигран Худавердян поделился знаниями об опыте Китая и США, передает РБК. 

Худавердян рассказал о нетривиальных ситуациях, с которыми столкнулись в Сан-Франциско после появления полностью автономных такси. «Такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом», — отметил он, подчеркнув, что живой водитель ограничивал пассажиров «от всякого разного».

Генеральный директор «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков считает, что такое поведение в беспилотных такси в России «будет очень здорово и полезно» для демографии. 

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Кроме рассказов о сексе в беспилотниках Худавердян также поделился сомнениями в самой возможности создать полностью автономное такси, отметив, что такие мысли «витают в воздухе».

Однако опыт Китая доказывает обратное. В Пекине уже сейчас можно вызвать беспилотное такси без водителя-испытателя, если у пассажира есть местная сим-карта, рассказал Худавердян. 

Россия, по его словам, отстает в направлении беспилотных такси. По его прогнозу, такси без водителя в течение одного-двух лет. Он также напомнил, что сейчас такси без водителей ездят как минимум по Москве и Сириусу в Сочи.

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