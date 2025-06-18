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Общество

СМИ: в России сбоит система предупреждения столкновения самолетов в воздухе

2 минуты чтения 12:30

Система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS) дает многочисленные сбои на территории России. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на неназванных российских пилотов.

По их словам, первые случаи ложного срабатывания (TCAS) были замечены еще в мае. Система сообщала пилотам о якобы находящемся поблизости другом воздушном судне и потенциальной угрозе столкновения.

Согласно действующим правилам, получивший такое предупреждение пилот обязан экстренно набрать высоту или наоборот снизиться. При этом диспетчеры на земле опровергали сообщения автоматики.

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Собеседники телеграм-канала отметили, что чаще всего TCAS сбоит при посадке и взлете в петербургском аэропорту Пулково. При этом, по их словам, сбои особенно участились перед Петербургским международным экономическим форумом, который проходит там с 18 по 21 июня. В разговоре с журналистами пилоты предположили, что сбои вызваны работой «глушилок», которые запускаются для обеспечения безопасности форума.

«Сам сталкивался со сбоем, и коллеги тоже. Раньше такое редко бывало, теперь глушилки GPS, «ковры». Безусловно, это усыпляет бдительность, когда игнорируешь. Раньше всегда надо было реагировать на оповещения TCAS, а теперь — сначала смотреть», — рассказал один из пилотов гражданской авиации.

В свою очередь, бывший пилот Юрий Яшин отметил, что отличить ложный сигнал от реального сложно, что создает дополнительную опасность.

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