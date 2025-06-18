«Насилию.нет» столкнулся с финансовыми трудностями и сократил работу

Центр «Насилию.нет», который помогает пострадавшим от домашнего насилия, столкнулся с проблемами из-за статуса «иноагента» и был вынужден сократить объем своей деятельности. Об этом говорится в заявлении проекта в соцсетях.

По словам его представителей, в мае несколько сервисов отказались работать с проектом, причем в некоторых случаях сотрудники напрямую объясняли это решение наличием «иноагентского» статуса. Так, у «Насилию.нет» возникли проблемы с сервисом для пожертвований в рублях; с центром отказался работать оператор сотовой связи, через который проект отправлял смс-ки подопечным; сервис Wahelp, который позволял напрямую обращаться за помощью, оказался заблокирован из-за атак.

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В связи с этим «Насилию.нет» прекратил круглосуточную работу и оставил только адресную помощь в рабочие часы с понедельника по пятницу. Также была приостановлена программа срочного размещения в Москве, которая предоставляла безопасное место тем, кому надо было срочно уйти из дома. Кроме того, центр отказался от групп психологической поддержки, программы по работе с авторами насилия, арт-терапии и йоги. Проект уволил часть сотрудников и сократил информационную деятельность, в частности, перестал активно вести соцсети.

«На данный момент наша цель — сохранить самое главное: адресную помощь, то есть возможность для пострадавших обращаться за консультациями психологов и юристов. Все остальное на данный момент мы “замораживаем”, пока не найдем какой-то более стабильный вариант», — рассказала руководительница центра Екатерина Прохорова.