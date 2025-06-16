EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Мужчина умер после 10 лет использования одной термокружки

2 минуты чтения 10:23

Использовавший одну и ту же термокружку на протяжении 10 лет житель Тайваня умер из-за осложнений на фоне отравления свинцом. Врачи предполагают, что металл попал в его организм из посуды. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает научно-популярное издание Naked Science.

Мужчина продолжал каждый день использовать кружку даже после того, как на ее внутренней стороне появились следы ржавчины. Он не избавился от них, спустя некоторое время почувствовал недомогание и обратился в больницу, где ему диагностировали тяжелую легочную инфекцию, развившуюся на фоне отравления свинцом. Его состояние продолжило ухудшаться и спустя год он скончался от пневмонии.

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
Общество4 минуты чтения

Журналисты отмечают, что такое использование кружки могло привести к постепенному вымыванию свинца из посуды и проникновению его в организм. Они сообщают, что длительное использование одних и тех же емкостей для горячих или кислых напитков может вызвать химические реакции, способные разъесть внутреннее защитное покрытие. При этом вероятность проникновения токсичных металлов в человеческий организм из кружек и колб не считается высокой.

Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
Общество7 минут чтения

Свинец используется для производства термокружек в качестве стандартного герметизирующего материала из-за того, что его стоимость остается относительно невысокой. Чтобы снизить риск отравления эксперты советуют менять кружку раз в два года, регулярно протирать ее содой или уксусом, немедленно прекращать использование при появлении ржавчины или характерного запаха.

Некоторые из напитков нельзя постоянно хранить в термокружке. К ним относятся кофе, чай, соки, газированные напитки, молочные продукты, травяные и алкогольные напитки. Не рекомендуется использовать очень горячую воду, хлор и отбеливатель для чистки посуды — так можно повредить внутреннее покрытие кружки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Общество
Рак легких может развиться не только из-за сигарет
Есть еще две причины, которые не зависят от привычек человека. Особенно это опасно для женщин
00:01 15 июня
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Интернет и мемы
Американец отправился в плавание с кошкой и стал звездой соцсетей
Он уволился с работы, когда узнал о страшном диагнозе. Водить лодку он научился по ютубу
17:00 14 июня
Я перешла из ислама в православие
Общество
Я перешла из ислама в православие
Теперь я работаю иконописцем. Мои отец и братья об этом не знают
00:01 14 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования