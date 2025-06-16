Мужчина умер после 10 лет использования одной термокружки

Использовавший одну и ту же термокружку на протяжении 10 лет житель Тайваня умер из-за осложнений на фоне отравления свинцом. Врачи предполагают, что металл попал в его организм из посуды. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает научно-популярное издание Naked Science.

Мужчина продолжал каждый день использовать кружку даже после того, как на ее внутренней стороне появились следы ржавчины. Он не избавился от них, спустя некоторое время почувствовал недомогание и обратился в больницу, где ему диагностировали тяжелую легочную инфекцию, развившуюся на фоне отравления свинцом. Его состояние продолжило ухудшаться и спустя год он скончался от пневмонии.

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Журналисты отмечают, что такое использование кружки могло привести к постепенному вымыванию свинца из посуды и проникновению его в организм. Они сообщают, что длительное использование одних и тех же емкостей для горячих или кислых напитков может вызвать химические реакции, способные разъесть внутреннее защитное покрытие. При этом вероятность проникновения токсичных металлов в человеческий организм из кружек и колб не считается высокой.

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Свинец используется для производства термокружек в качестве стандартного герметизирующего материала из-за того, что его стоимость остается относительно невысокой. Чтобы снизить риск отравления эксперты советуют менять кружку раз в два года, регулярно протирать ее содой или уксусом, немедленно прекращать использование при появлении ржавчины или характерного запаха.

Некоторые из напитков нельзя постоянно хранить в термокружке. К ним относятся кофе, чай, соки, газированные напитки, молочные продукты, травяные и алкогольные напитки. Не рекомендуется использовать очень горячую воду, хлор и отбеливатель для чистки посуды — так можно повредить внутреннее покрытие кружки.