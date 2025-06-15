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Новости

Путин впервые рассказал об ухудшении зрения

2 минуты чтения 14:38

Владимир Путин впервые подтвердил ухудшение своего зрения, отметив, что это произошло еще пять-шесть лет назад. При этом он настаивает, что все еще «свободно читает без всяких проблем», а очки не носит из-за опасений, что не сможет снять их «всю оставшуюся жизнь». Видео со словами Путина опубликовал пропагандист и сотрудник телеканала ВГТРК Павел Зарубин.

Во время разговора хирург-офтальмолог Георгий Столяренко отметил, что ношение очков работает «не совсем так», однако Путин не дал ему закончить фразу. «Агентство» отмечает, что кадры официальной хроники свидетельствуют о том, что бумаги с текстами выступлений для Путина печатаются с буквами «очень крупного» шрифта.

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Ранее Путин лишь заявлял о регулярных проверках остроты зрения, но не упоминал об ухудшении даже в те сроки, в которые, по его словам, оно уже было не стопроцентным. На встрече с лауреатами государственных премий политик также упомянул, что тратит на ежегодные медицинские осмотры два дня, но не рассказал других подробностей. Российским законодательством не предусмотрена публикация отчетов о здоровье президента, об отсутствии планов по подготовке таких документов заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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«Агентство» отмечает, что официальные заявления Кремля о здоровье Путина ограничиваются сообщениями о регулярных диспансеризациях и прививках. Сам политик ранее не комментировал какие-либо из приписываемых ему заболеваний, отмечая лишь наличие у себя гриппа и «чего-то с этим связанного».

Медиа «Проект» в 2022 году опубликовало расследование о состоянии здоровья Путина, в котором утверждалось, что политик проявляет интерес к теме рака щитовидной железы, а в поездках его сопровождает врач-онколог. В этом же материале отмечался интерес Путина к методам нетрадиционной медицины.

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