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Политика

СМИ сообщили о планах ЕС наказать Китай за помощь России

2 минуты чтения 12:36

Евросоюз может ввести санкции против китайских банков за их помощь России в обходе санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

По данным издания, речь идет о двух региональных банках, находящихся недалеко от границы Китая с Россией. Названия организаций в документе не указаны. Европейские власти убеждены, что они помогали Москве в обработке транзакций и предоставлении финансирования для экспортных операций для обхода санкций ЕС. Кроме того, потенциальные участники санкционного списка предоставляли Москве услуги, связанным с криптоактивами, которые используются Россией для обхода санкций, говорится в документе. Если банки попадут под санкции, европейским финансовым учреждениям будет запрещено проводить любые транзакции с ними. 

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По данным Bloomberg, эти меры включены в подготовленный Еврокомиссией свежий пакет санкций, однако для их утверждения нужна поддержка всех государств-членов ЕС. Журналисты издания называет Китай «ключевым помощником России в войне с Украиной», так как «китайские компании поставляют Москве запрещенные компоненты и технологии, необходимые для производства оружия». Пекин при этом неоднократно отрицал свою помощь России.

Представители Еврокомиссии и Китая пока никак не комментируют возможные санкции.  

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