Российские врачи продолжили операцию во время пожара в больнице

В Нижнем Новгороде хирурги не стали останавливать операцию, несмотря на начавшейся в больнице пожар. Пожарные ждали, когда врачи завершат работу, и контролировали ситуацию, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Инцидент произошел в частной городской клинике. Как сообщили спасатели, когда они прибыли на место, горела кровля по всей площади здания.

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«Тушение пожара осложнялось тем, что по прибытию пожарно-спасательных подразделений в здании медицинского учреждения проводилась операция. Личным составом пожаро-спасательных подразделений были приняты меры по эвакуации и спасению людей из здания и организован контроль проведения и завершения операции пациентки», — заявили в МЧС.

Чтобы огонь не распространялся, пожарные поставили водяную завесу. А около операционной дежурили газодымозащитники на случай, если врачей и пациентку придется срочно эвакуировать. Всего в спасательной операции было задействовано 50 человек и 17 единиц техники.

Из горящей клиники спасли 16 человек, пациентку под наркозом после завершения операции забрала машина скорой помощи, сообщили спасатели.

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Подобная история несколько лет назад произошла в Благовещенске в Амурской области. Врачи городского кардиоцентра провели операцию на сердце во время пожара. Один из врачей позже выложил видео, снятое в тот день. На нем видно, как пожарные за окном тушат крышу больницы, а по стеклу стекает вода из пожарных насосов. «Варианта останавливаться не было. В каждой операции есть точка невозврата, и когда мы приступили к этапу работы на открытом сердце, мы эту точку прошли», — рассказал журналистам медик.