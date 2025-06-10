EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Telegram ответил на обвинения в связях с ФСБ

2 минуты чтения 18:27

Русская служба Би-би-си и издание «Вот так» получили комментарий ​​Telegram относительно расследования «Важных историй», в котором мессенджер обвинили том, что он передает данные, позволяющие установить факт обмена информацией между конкретными пользователями, а также в том, что серверы мессенджера администрируют компании, которые активно сотрудничают с ФСБ.

«Все серверы Telegram принадлежат Telegram и обслуживаются сотрудниками Telegram. Несанкционированный доступ невозможен. У Telegram нет сотрудников или серверов в России. За всю историю существования Telegram ни разу не передавал личные сообщения третьим лицам, и его шифрование ни разу не было взломано», — сказано в ответе пресс-службы ​​Telegram.

Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Его поднимали три недели с помощью воздушных шаров. Теперь КНДР ждет помощи России
Мир8 минут чтения

В свою очередь, «Важные истории» отмечают, что в ответе пресс-службы мессенджера есть противоречия. Так, тысячи IP-адресов серверов принадлежат компании Global Network Management (GNM) с карибских островов. Ее владелец — уроженец Тольятти Владимир Веденеев, а в судебных документах 2018 года серверы ​​Telegram указаны как собственность компании. Во время процесса Веденеев также утверждал, что GNM занимается установкой и дальнейшим обслуживанием клиентского оборудования.

Кроме того, журналисты выяснили, что сам судебный процесс был связан с проникновением в серверную комнату и кражей оборудования Telegram. На суде Веденеев также заявил, что часть его сотрудников находятся в России. Сам он тоже приезжал в страну, отмечают «Важные истории».

Почему власть терпит Z-блогеров
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
Политика7 минут чтения

«Первый отдел» обратил внимание на дискуссию под постом журналиста Андрея Захарова и на комментарий экс-директора особых направлений Telegram Антона Розенберга

«Посторонний человек, вынувший диск из сервера, расшифровать данные не сможет, но на уровне работающей базы данных сообщения действительно не зашифрованы. Так как я занимался вопросами анти-спама, у меня к ним доступ был», — говорится в его сообщении.

Глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек также прокомментировал ответ пресс-службы Telegram. Он заявил, что его невозможно проверить, и указал на российскую уголовную практику и «отдельные факты сотрудничества Telegram с российскими властями в вопросах интернет-цензуры».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Общество
Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Брат угрожает мне даже за обычные фото из спортзала, а мама блокирует. Мне очень тяжело от этого
00:01 11 июня
Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Мир
Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Его поднимали три недели с помощью воздушных шаров. Теперь КНДР ждет помощи России
17:00
Почему власть терпит Z-блогеров
Политика
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
00:01
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Общество
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
00:01 9 июня
Странный запах
Криминал
Странный запах
Мать подростка пропала перед Рождеством. Следы нашли только через 12 лет, хотя все это время тело было совсем рядом
17:00 8 июня
Как правильно пить
Общество
Как правильно пить
Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья
00:01 8 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования