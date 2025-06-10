Telegram ответил на обвинения в связях с ФСБ

Русская служба Би-би-си и издание «Вот так» получили комментарий ​​Telegram относительно расследования «Важных историй», в котором мессенджер обвинили том, что он передает данные, позволяющие установить факт обмена информацией между конкретными пользователями, а также в том, что серверы мессенджера администрируют компании, которые активно сотрудничают с ФСБ.

«Все серверы Telegram принадлежат Telegram и обслуживаются сотрудниками Telegram. Несанкционированный доступ невозможен. У Telegram нет сотрудников или серверов в России. За всю историю существования Telegram ни разу не передавал личные сообщения третьим лицам, и его шифрование ни разу не было взломано», — сказано в ответе пресс-службы ​​Telegram.

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В свою очередь, «Важные истории» отмечают, что в ответе пресс-службы мессенджера есть противоречия. Так, тысячи IP-адресов серверов принадлежат компании Global Network Management (GNM) с карибских островов. Ее владелец — уроженец Тольятти Владимир Веденеев, а в судебных документах 2018 года серверы ​​Telegram указаны как собственность компании. Во время процесса Веденеев также утверждал, что GNM занимается установкой и дальнейшим обслуживанием клиентского оборудования.

Кроме того, журналисты выяснили, что сам судебный процесс был связан с проникновением в серверную комнату и кражей оборудования Telegram. На суде Веденеев также заявил, что часть его сотрудников находятся в России. Сам он тоже приезжал в страну, отмечают «Важные истории».

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«Первый отдел» обратил внимание на дискуссию под постом журналиста Андрея Захарова и на комментарий экс-директора особых направлений Telegram Антона Розенберга

«Посторонний человек, вынувший диск из сервера, расшифровать данные не сможет, но на уровне работающей базы данных сообщения действительно не зашифрованы. Так как я занимался вопросами анти-спама, у меня к ним доступ был», — говорится в его сообщении.

Глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек также прокомментировал ответ пресс-службы Telegram. Он заявил, что его невозможно проверить, и указал на российскую уголовную практику и «отдельные факты сотрудничества Telegram с российскими властями в вопросах интернет-цензуры».