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Общество

Астрономы обнаружили самые мощные взрывы во Вселенной

2 минуты чтения 15:44

Группа американских ученых из Института астрономии Гавайского университета (IfA) описала в своем исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, так называемые экстремальные ядерные транзиенты (ENT) — мощные выбросы энергии при столкновении очень массивных звезд, размер которых превышает размеры Солнца, со сверхмассивными черными дырами.

По данным ученых, в результате столкновения звезд с черными дырами выбрасывается огромное количество энергии, которая распространяется по всему космосу. При этом ученые охарактеризовали ENT как «чрезвычайно редкий» класс транзиентов. Они как минимум в два раза мощнее любых других транзиентов, что исключает происхождение от сверхновых звезд.

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«ENT не только намного ярче обычных приливных событий (событий, когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре, ее разрывают приливные силы, — прим. «Холода»), но и остаются светящимися в течение многих лет, намного превосходя по энерговыделению даже самые яркие из известных взрывов сверхновых», — рассказал Джейсон Хинкль, возглавлявший исследование.

По словам ученого, исследование началось после того, как он обнаружил две вспышки в центрах галактик, которые длились дольше других вспышек и имели отличающиеся от них характеристики. Это положило начало многолетнему проекту по выяснению того, откуда исходят вспышки. Вскоре была найдена третья вспышка, и дальнейшие исследования показали, что ENT были новым видом астрофизического события.

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Ученые отметили, что ENT примечательны не только своей необычной природой, но их также можно использовать для лучшего понимания черных дыр. «ENT представляют собой ценный новый инструмент для изучения массивных черных дыр в далеких галактиках, поскольку они настолько яркие, мы можем видеть их на огромных космических расстояниях, а в астрономии смотреть вдаль означает заглядывать назад во времени», — заявил Бенджамин Шаппи, соавтор исследования.

В то же время ученые добавили, что ENT трудно обнаружить — они происходят по меньшей мере в 10 миллионов раз реже, чем взрывы сверхновых. Исследователи надеются, что новое оборудование, такое как обсерватория Vera C Rubin и Римский космический телескоп Nasa, позволит найти больше таких явлений.



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