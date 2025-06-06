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Общество

Силовики призвали банки ограничить входящие переводы на счета россиян

2 минуты чтения 13:06

В Росфинмониторинге поддержали рекомендации ЦБ кредитным организациям, в которых говорилось о необходимости усиления контроля за физлицами-дропами и техническими компаниями. Как пишет РБК, в службе финансовой разведки напомнили, что российские банки вправе установить дополнительные ограничения на использование клиентами счетов, в том числе на входящие переводы.

Дропами специалисты называют владельцев банковских карт, которые умышленно или неосознанно передают реквизиты своих счетов или платежных средств злоумышленникам для проведения сомнительных транзакций. Техническими компаниями в данном случае называются юрлица, которые не ведут никакой реальной деятельности, а используются лишь для финансовых транзакций.

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«Упомянутые в методических рекомендациях Банка России меры в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов, операций по внесению наличных напрямую не предусмотрены действующим антиотмывочным законодательством», — заявил изданию представитель Росфинмониторинга. При этом он напомнил, что банки вправе установить дополнительные ограничения в рамках договорных отношений с клиентом.

В то же время в ведомстве отметили, что ограничения не должны быть глобальными, а перед их применением банк должен «всесторонне изучать своих клиентов» и оценивать, высок ли риск совершения ими подозрительных операций.

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Ранее в письме, разосланном в кредитные организации, Банк России рекомендовал  участникам рынка не только тщательнее анализировать «транзакционный профиль» клиентов, но и доработать договоры с ними. Так, например, регулятор предложил прописывать в соглашениях, что, если транзакционный профиль клиента будет иметь признаки дропа или технической компании, то банк может ограничить число и объем поступающих на его счет платежей.

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