Россияне рассказали о своем «синдроме самозванца»

Каждый третий опрошенный россиянин испытывает так называемый «синдром самозванца», сомневаясь в своих профессиональных навыках. Об этом говорят результаты исследования, проведенного социальной сетью для нетворкинга «Сетка» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, которые публикует РБК.

Несмотря на то, что компетентными специалистами себя считают 59% респондентов, лишь 17% опрошенных заявили, что не испытывают абсолютно никаких сомнений в своих навыках.

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От «синдрома самозванца» страдают профессионалы на всех карьерных уровнях. Так, среди начинающих специалистов таких оказалось 56%, среди сотрудников среднего звена — 46%, среди ведущих специалистов — 24% и среди топ-менеджеров — 28%.

При этом неуверенными в себе чаще оказываются более юные сотрудники. Так, среди респондентов младше 24 лет в своих профессиональных навыках сомневаются 52%, в возрастной группе от 25 до 34 лет — 40%, в возрасте от 35 до 44 лет «синдромом самозванца» страдают 28%, среди работников в возрасте от 45 до 55 лет их оказалось — 17%, а среди тех, кто старше 55 лет, — 15%.

Сомневающихся в себе значительно больше среди женщин, чем среди мужчин. Так, сомневающихся в своих профессиональных компетенциях женщин оказалось 40%, тогда как мужчин — всего 29%

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45% опрошенных заявили, что «синдром самозванца» негативно влияет на их работу. При этом серьезным это влияние назвали 24% женщин и 14% мужчин. По словам 66% респондентов, это влияние выражается в боязни развиваться и искать новую работу. 53% опрошенных сообщили об апатии и нежелании прилагать усилия к выполнению задач. 40% — заявили, что испытывают чувство вины перед работодателем или коллегами, а 39% рассказали, что боятся просить карьерного повышения или прибавки к зарплате.