EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне рассказали о своем «синдроме самозванца»

2 минуты чтения 10:06

Каждый третий опрошенный россиянин испытывает так называемый «синдром самозванца», сомневаясь в своих профессиональных навыках. Об этом говорят результаты исследования, проведенного социальной сетью для нетворкинга «Сетка» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, которые публикует РБК.

Несмотря на то, что компетентными специалистами себя считают 59% респондентов, лишь 17% опрошенных заявили, что не испытывают абсолютно никаких сомнений в своих навыках.

Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
Общество8 минут чтения

От «синдрома самозванца» страдают профессионалы на всех карьерных уровнях. Так, среди начинающих специалистов таких оказалось 56%, среди сотрудников среднего звена — 46%, среди ведущих специалистов — 24% и среди топ-менеджеров — 28%.

При этом неуверенными в себе чаще оказываются более юные сотрудники. Так, среди респондентов младше 24 лет в своих профессиональных навыках сомневаются 52%, в возрастной группе от 25 до 34 лет — 40%, в возрасте от 35 до 44 лет «синдромом самозванца» страдают 28%, среди работников в возрасте от 45 до 55 лет их оказалось  — 17%, а среди тех, кто старше 55 лет, — 15%.

Сомневающихся в себе значительно больше среди женщин, чем среди мужчин. Так, сомневающихся в своих профессиональных компетенциях женщин оказалось 40%, тогда как мужчин — всего 29%

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
Мир9 минут чтения

45% опрошенных заявили, что «синдром самозванца» негативно влияет на их работу. При этом серьезным это влияние назвали 24% женщин и 14% мужчин. По словам 66% респондентов, это влияние выражается в боязни развиваться и искать новую работу. 53% опрошенных сообщили об апатии и нежелании прилагать усилия к выполнению задач. 40% — заявили, что испытывают чувство вины перед работодателем или коллегами, а 39% рассказали, что боятся просить карьерного повышения или прибавки к зарплате.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01 5 июня
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования