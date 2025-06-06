Обидевшаяся на не поздравивших ее с днем рождения родных школьница сбежала и скрывалась 9 лет

В Санкт-Петербурге нашли девушку, которая сбежала из детской больницы, куда ее положили на плановую операцию, и скрывалась девять лет. До того как ей исполнилось 18 лет, она жила в доме своей подруги, сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета по Петербургу. Имя девушки не называется, известно, что она родилась в 2000 году.

В пресс-релизе СК сказано, что от друзей и одноклассников девушки из школы в поселке Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области следователи узнали, что девушка сбежала после того, как обиделась на родственников, которые не поздравили ее с днем рождения. В связи с этим полицейские решили проверить версию утопления в водоеме рядом с больницей, однако поиски оказались безрезультатными.

Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду Общество 8 минут чтения

Заявление о пропаже девушки ее мать подала в конце декабря 2016 года. До своего исчезновения школьница удалила свои страницы в соцсетях. В день побега она оставила вещи и документы в больнице и надела куртку соседки по палате.

После пропажи школьницу объявили в розыск, а также было возбуждено уголовное дело по факту возможного преступления в отношении несовершеннолетней. За время расследования правоохранители накопили материалов на 84 тома, допросили более 450 свидетелей и организовали более 15 поисковых мероприятий.

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор Мир 9 минут чтения

2 июня этого года девушка попала в поисковую систему в Сестрорецке — так удалось установить ее местонахождения. Девушку пригласили в Управление криминалистики. Там она подтвердила побег из больницы и объяснила его нежеланием делать операцию и разногласиями в семье. По ее словам, никаких противоправных действий в ее адрес не совершалось.

