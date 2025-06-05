Звонки россиянам из-за рубежа будут блокировать

Российских операторов сотовой связи обяжут по умолчанию блокировать звонки из-за рубежа на мобильные номера россиян. Соответствующая норма, как пишет журнал Forbes, содержится во втором пакете поправок, разработанном в Минцифры для борьбы с телефонными мошенниками.

В то же время документ предусматривает возможность для граждан сообщить о желании принимать звонки из-за рубежа и отменить блокировку таких вызовов для своего номера.

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В законопроекте также прописано создание реестра номеров телефонных мошенников, звонки с которых будут обязаны блокировать сотовые операторы. При этом, согласно документу, если оператор не заблокировал звонок с номера из этого реестра, то он обязан компенсировать ущерб нанесенный в результате такого мошеннического звонка.

Как пишет Forbes, законопроект был разработан Минцифры на основе предложений заинтересованных ведомств. В то же время опрошенные изданием эксперты заявили, что содержащиеся в документе нормы выглядят написанными в спешке и нуждаются в дальнейшем обсуждении с отраслью.

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Весной 2025 года был принят первый пакет поправок, разработанных Минцифры в целях борьбы с кибермошенниками. В документ вошло около 30 мер. В частности, сотрудникам госучреждений, банков и операторов связи запретили использовать для общения с клиентами иностранные мессенджеры, продавцов на онлайн-маркетплейсах обязали верифицироваться через «Госуслуги», а сам портал получил дополнительную защиту от взлома аккаунта.