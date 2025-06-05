Ученые совершили прорыв в поисках лекарства от ВИЧ

Ученые из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне нашли способ сделать вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) видимым в его организме. Это открывает путь созданию лекарства от ВИЧ, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, способность вируса скрываться внутри определенных белых кровяных клеток (лейкоцитов) стала одной из главных проблем для ученых. Также препятствием на пути к созданию лекарства стали постоянные мутации вируса, из-за чего иммунная система человека не распознает в нем опасности.

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Теперь ученые разработали технологию на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которую компании Moderna и Pfizer/BioNTech использовали при создании вакцин против коронавируса. В своей работе исследователи впервые продемонстрировали, что мРНК можно доставить в клетки, где скрывается ВИЧ, заключив кислоту в жировой пузырь. После этого мРНК даст клеткам команду обнаружить вирус.

По словам соавтора исследования Паулы Севааль, «ранее считалось невозможным» доставить мРНК в тот тип лейкоцитов, в которых прячется ВИЧ, поскольку эти клетки не поглощали жировые пузырьки, или липидные наночастицы (ЛНЧ), используемые для ее переноса.

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Ученые разработали новый тип таких наночастиц — ЛНЧ Х, — которые клетки смогут поглотить. «Мы надеемся, что эта новая конструкция наночастиц может стать новым путем к излечению ВИЧ», — добавила Севааль.

Исследователи добавили, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы понять, достаточно ли обнаружения вируса, чтобы иммунная система организма смогла с ним справиться, или же технологию необходимо будет сочетать с другими методами лечения, чтобы полностью вывести ВИЧ из организма человека.

The Guardian отмечает, что сейчас в мире насчитывается почти 40 миллионов человек, живущих с ВИЧ, которым необходимо принимать лекарства до конца жизни, чтобы подавить вирус и не допустить развития симптомов или передачи ВИЧ. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД, в 2023 году каждую минуту от ВИЧ умирал один человек.