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Общество

ФСБ обвинила преподавателей нескольких вузов в сотрудничестве с Великобританией в ущерб России

2 минуты чтения 09:59

15 сотрудникам российских вузов из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей вынесли официальные предостережения из-за сотрудничества с британским фондом Oxford Russia Fund, признанным «нежелательной организацией» в 2021 году, и British Council («Британским советом»), которого 5 июня Генпрокуратура признала «нежелательной организацией». Об этом сообщает РИА «Новости».

В ФСБ заявили, что British Council якобы взаимодействует с британскими спецслужбами, которые используют организацию в секретных операциях для «подрыва суверенитета независимых государств» под видом помощи в урегулировании конфликтов и продвижения молодых лидеров.

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Также в ФСБ утверждают, что Oxford Russia Fund вел разведывательно-подрывную работу. В связи с этим ФСБ выявила преподавателей вузов, которые якобы сотрудничали с Великобританией «в ущерб безопасности» России.

В заявлении ФСБ сказано, что сотрудники учебных заведений «по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей».

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Преподаватели получили предостережения о недопустимости сотрудничества «на конфиденциальной основе» с другими странами или зарубежными и международными организациями и участия в деятельности «нежелательной организации». Одну из преподавателей привлекли к административной ответственности.

«Интерфакс» отмечает, что ФСБ порекомендовала дружественным странам «купировать» деятельность British Council на своих территориях по примеру Москвы.

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