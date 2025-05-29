EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Активиста Михаила Плетнева обвинили в изнасилованиях

2 минуты чтения 08:32 29 мая

Четыре девушки рассказали «Холоду», что они пострадали от действий оппозиционного активиста Михаила Плетнева. Одна из них на момент предполагаемых событий не достигла возраста согласия.

Одна из девушек — Ольга (имя изменено) — говорит, что активист поехал с ней домой, когда она была сильно пьяна. Утром она проснулась и обнаружила, что он пытается заняться с ней сексом. Другая рассказала похожую историю: по ее словам, Плетнев вызвался провожать ее домой после вечеринки. Она много выпила и ничего не помнила, а спустя время узнала, что той ночью произошел половой акт.

«Он убеждал меня, что я единственная»
«Он убеждал меня, что я единственная»
Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
Общество18 минут чтения

Еще одна девушка рассказала, что познакомилась с активистом, когда ей было 14 лет. Они переписывались и обменивались откровенными фото. По ее словам, когда ей исполнилось 15 лет, Плетнев напоил ее и изнасиловал.

Четвертая девушка сказала, что активист принудил ее к оральному сексу в туалете бара, когда она была сильно пьяна. Она вспоминает, что была «напугана и в шоке». Она говорит, что не уверена в том, что произошедшее можно считать сексуализированным насилием, однако называет этот опыт травматичным. У «Холода» есть скриншоты, где активист соглашается оплатить ей психотерапию и на вопрос, было ли произошедшее насилием, отвечает «да».

Михаил Плетнев — политический активист, бывший член партии «Яблоко», некоторое время работавший в штабе Максима Каца. Позже он также сотрудничал с изданием The Insider.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Кремль национализирует «Танчики»
Интернет и мемы
Кремль национализирует «Танчики»
Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков
00:01 30 мая
«Он убеждал меня, что я единственная»
Общество
«Он убеждал меня, что я единственная»
Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
00:04 29 мая
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01 28 мая
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01 27 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования