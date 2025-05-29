Активиста Михаила Плетнева обвинили в изнасилованиях

Четыре девушки рассказали «Холоду», что они пострадали от действий оппозиционного активиста Михаила Плетнева. Одна из них на момент предполагаемых событий не достигла возраста согласия.

Одна из девушек — Ольга (имя изменено) — говорит, что активист поехал с ней домой, когда она была сильно пьяна. Утром она проснулась и обнаружила, что он пытается заняться с ней сексом. Другая рассказала похожую историю: по ее словам, Плетнев вызвался провожать ее домой после вечеринки. Она много выпила и ничего не помнила, а спустя время узнала, что той ночью произошел половой акт.

«Он убеждал меня, что я единственная» Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия Общество 18 минут чтения

Еще одна девушка рассказала, что познакомилась с активистом, когда ей было 14 лет. Они переписывались и обменивались откровенными фото. По ее словам, когда ей исполнилось 15 лет, Плетнев напоил ее и изнасиловал.

Четвертая девушка сказала, что активист принудил ее к оральному сексу в туалете бара, когда она была сильно пьяна. Она вспоминает, что была «напугана и в шоке». Она говорит, что не уверена в том, что произошедшее можно считать сексуализированным насилием, однако называет этот опыт травматичным. У «Холода» есть скриншоты, где активист соглашается оплатить ей психотерапию и на вопрос, было ли произошедшее насилием, отвечает «да».

Михаил Плетнев — политический активист, бывший член партии «Яблоко», некоторое время работавший в штабе Максима Каца. Позже он также сотрудничал с изданием The Insider.