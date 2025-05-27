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Общество

Социологи выявили неоднозначную взаимосвязь между родительством и уровнем счастья

2 минуты чтения 15:09

Ученые из Кельнского университета обнаружили, что наличие у человека детей связано с более глубоким ощущением смысла и ценности жизни, однако на уровень общей удовлетворенности жизнью родительство никак не влияет. Такой вывод социологам позволил сделать опрос более 43 тысяч жителей стран Европы. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Marriage and Family (JMF).

«Наше исследование показывает, что наличие детей не делает людей автоматически счастливее, но помогает им чаще ощущать смысл и ценность своей жизни», — подчеркнула соавтор исследования доктор Ансгар Худде.

По оценкам социологов, обостренное чувство смысла жизни у людей с детьми — причем и женщин, и мужчин — обычно присутствует вне зависимости от страны проживания, пола респондента или его социально-экономического статуса. А вот степень удовлетворенности мужчины и женщины из разных социальных групп определяли по-разному. Так, женщины с низким уровнем дохода и образования и при наличии детей, как правило, испытывают меньшую удовлетворенность жизнью по сравнению с бездетными женщинами в аналогичных условиях. В то же время для женщин с высоким статусом и для мужчин в целом разница в восприятии счастья между родителями и бездетными практически отсутствует, отмечают авторы исследования.

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Исследователи также указали на закономерность: первый ребенок в семье обычно временно повышает удовлетворенностью жизнью, однако это чувство постепенно исчезает, а вот ощущение смысла жизни остается с родителями надолго.

Ранее ученые из Германии, Нидерландов и США пришли к выводу, что романтические отношения для мужчин представляют большую ценность, чем для женщин. Как выяснилось, мужчины чаще впадают в зависимость от эмоциональной поддержки своих партнеров и тяжелее переживают разрыв.

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