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Общество

Россиян будут наказывать за вождение в состоянии лекарственного опьянения

2 минуты чтения 18:26

В Госдуме прошел первое чтение законопроект, предусматривающий наказание за вождение в состоянии «лекарственного» опьянения», то есть когда в организме человека есть вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.   

Документ вводит поправки в ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что наказание будет аналогично тому, что применяется в случае обнаружения в организме водителя алкоголя или психотропных веществ. 

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Список веществ, способных вызвать «лекарственное опьянение», позже определит правительство, однако сейчас к потенциально запрещенным препаратам можно отнести снотворные и седативные средства, анестетики, препараты против эпилепсии и болезни Паркинсона.

Основанием для внесения поправок в КоАП стало дело водителя из Ямало-Ненецкого автономного округа, в организме которого в ходе медосвидетельствования были обнаружены лекарства, оказывающие влияние на психофизические функции. Салехардский городской суд пришел к выводу, что эти находки остаются в серой зоне, потому что не включены в перечень психотропных и наркотических препаратов, установленный правительством. Производство по делу тогда остановили и направили запрос в Конституционный суд. КС, в свою очередь, признал неконституционной норму, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. 

Новые поправки в КоАП, как ожидается, уточнят эти критерии и установят совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие приема данных лекарств, говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

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