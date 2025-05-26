В Европе снимают ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия

Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Об этом на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Никаких ограничений по дальности для оружия, поставляемого в Украину, больше нет. Ни со стороны Великобритании, ни со стороны Франции, ни со стороны нас. Со стороны американцев тоже нет», — сообщил Мерц.
По его словам, это означает, что теперь Украина может вести оборону, в том числе нанося удары по военным объектам на территории России. Он отметил, что еще недавно такие действия почти не предпринимались — за редкими исключениями.
Ранее Мерц неоднократно выступал за расширение военной поддержки Киева, включая поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые до сих пор блокировались правительством Олафа Шольца. В апреле 2025 года Мерц заявил, что поддержал бы поставки Украине крылатых ракет Taurus, «но только при согласовании с европейскими партнерами».
Союзники Украины ранее воздерживались от передачи Киеву дальнобойного вооружения, опасаясь обострения конфликта и возможной эскалации со стороны России. The Washington Post пишет, что США избегают публичных заявлений о передаче вооружений Украине, из опасения подорвать перспективы мирных переговоров и вызвать негативную реакцию со стороны Москвы. По мнению украинских чиновников, Вашингтон намерен продавать Киеву боеприпасы к зенитно-ракетным комплексам Patriot, а не поставлять их безвозмездно, как это происходило при предыдущей администрации.
С начала войны западные страны поставляли Украине дальнобойное оружие с условием, что оно не будет использоваться для ударов по территории России. Однако в ноябре 2024 года тогдашний президент США Джо Байден впервые одобрил применение Украиной ракет ATACMS против целей на российской территории.