Упоминание гомосексуальности героя вырезали из песни «Элис»

Российская музыкальная группа «Конец фильма» вырезала упоминание гомосексуальности героя из текста своего популярного в 2000-е годы хита «Элис», об этом сообщает «Медиазона».

Ранее в тексте песни упоминался персонаж Сергей, который характеризовался как «отличный парень, несмотря на то, что гей». Со временем группа начала менять эту формулировку на концертах, а теперь окончательно отказалась от нее из-за желания перестраховаться. Лидер группы Евгений Феклистов заявил журналистам, что не хочет, чтобы на его коллектив написали донос.

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Коллектив еще в 2020 году изменил текст строчки на: «Сергей был отличным парнем, но взял в долг пятьсот рублей, а лучше б он был гей». Именно в такой формулировке песня исполнялась в 2021 году на вечеринке в честь двадцатилетия российской версии журнала GQ. «Там были представители приглашенных гостей, включая Эрнста, Цискаридзе, Волю, Собчак, весь бомонд был. Нас попросили поменять текст, чтобы мы, не дай Бог, никого из присутствующих не обидели», — рассказал Феклистов.

Группа еще раз изменила текст после запрета в России «международного движения ЛГБТ» в 2023 году — теперь о гомосексуальности Сергея во время концертов «Конец фильма» вообще не упоминается. Новая редакция строчки: «Сергей был отличным парнем, но взял в долг пятьсот рублей, хотя, как оказалось, деньги у него свои имелись».

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Феклистов рассказал журналистам, что у группы не было проблем с законом из-за изначального варианта текста песни, однако к музыкантам поступали «всевозможные просьбы» о его изменении. Лидер группы заявил, что он «живет во время доброжелателей и управдомов».

Еще один создатель песни, Михаил Башаков, заявил, что ему «сказали» о запрещенности оригинальной редакции куплета. «Но я ничего не боюсь, можно снимать, потому что я знаю, что сказать адвокату: там же все-таки есть упрек. Отличный парень, несмотря на то, что гей», — сказал Башаков со сцены во время одного из концертов в 2024 году.