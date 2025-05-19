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Общество

Опрос: доля считающих Украину врагом россиян уменьшилась

2 минуты чтения 21:12

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что в 2025 году 38% россиян считают отношения России с Украиной враждебными. В предыдущие несколько лет этот показатель был выше: 39% в 2018 году, 53% в 2019 году и 43% в 2022 году. В 2014 году доля россиян с таким мнением составила 32%.

Дисклеймер

Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

При этом чаще всего респонденты отвечали, что напряженные и враждебные отношения у России на данный момент с Францией (48%), Великобританией (42%) и Германией (41%). Украина занимает в рейтинге четвертое место, а после нее идут США, Польша, Латвия, Литва, страны Балтии в целом и Евросоюз.

В то же время среди стран, с которыми у России сложились дружественные отношения, опрошенные чаще всего упоминали Китай (65%), Беларусь (41%), Индию (26%), Северную Корею (26%) и Иран (16%).

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«Восприятие стран как дружественных или недружественных во многом формируется под влиянием текущей политической повестки и меняющихся международных обстоятельств. Так, буквально несколько месяцев назад Соединенные Штаты воспринимались россиянами как главный враг. Однако в результате политики и риторики Дональда Трампа отношение к США заметно улучшилось, что говорит о том, насколько сильно конъюнктура способна влиять на общественное мнение», — заявила Мария Григорьева, эксперт Департамента политических исследований ВЦИОМ.

При этом в марте этого года СМИ писали, что Москва стала считать своим главным врагом Великобританию после того, как Трамп пришел к власти и изменил политику по отношению к России, а в кампании против Великобритании участвуют пропагандистские СМИ.

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