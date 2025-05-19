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Политика

В Госдуме анонсировали «более существенное» изменение Конституции

2 минуты чтения 15:59

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой предположил, что действующая российская Конституция будет «существенно изменена» из-за «развития общества» в последние годы. Об этом единоросс заявил на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, обратило внимание «Агентство».

Депутат отметил, что с момента прошлых поправок в Конституцию прошло пять лет, а в России «очень многое изменилось» после начала полномасштабного вторжения в Украину. По его мнению, российские власти снова изменят основной российский закон из-за того, что он был написан при первом президенте Борисе Ельцине.

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«Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те которые мы обсуждали пять лет назад», — сказал вице-спикер Госдумы.

По мнению единоросса, многие мировые практики, которые Россия пыталась перенять в течение последних последних 30 лет, «не прижились». «Знаете, это как пытаться привить на живое дерево пластмассовую ветку.  У нас очень много таких веток в ельцинское время было понатыкано в дерево русской жизни, большая часть из них завяла и сейчас являет довольно жалкое зрелище», — заявил Толстой.

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Последний раз российские власти изменили Конституцию в 2022 году, чтобы внести в перечень российских регионов оккупированные области Украины.

Владимир Путин объявил об изменении Конституции в 2020 году и поручил Центральной избирательной комиссии организовать «общероссийское голосование» по одобрению поправок. Движение наблюдателей «Голос» подчеркивало, что такой способ не позволяет установить реальное волеизъявление россиян. Поправки в Конституцию стали юридическим обоснованием для пятого и шестого сроков Путина.

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