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Общество

В московском миграционном центре умер иностранец

2 минуты чтения 21:12

Иностранцу стало плохо в очереди в многофункциональном миграционном центре, расположенном около входящей в состав Москвы деревни Сахарово. Он умер из-за недостатка кислорода, об этом со ссылкой на слова очевидцев сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Журналисты также публикуют видео с кадрами инцидента, который произошел 15 мая. Источники рассказали, что около 12 часов в очереди раздались крики, позже выяснилось, что плохо стало двоим людям. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти пожилого иностранца.

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«Осторожно, новости» сообщают, что охранники угрожали очевидцам инцидента, которые попытались заснять его на камеру. В публикации отмечается, что некоторые уроженцы Узбекистана простояли в очереди до закрытия миграционного центра — их так и не пустили внутрь.

В декабре 2024 года Владимир Путин подписал указ, предписывающих иностранным гражданам и лицам без гражданства урегулировать свой правовой статус нахождения на территории России или покинуть страну в срок до 30 апреля 2025 года. Позже крайний срок оформления документов был продлен до 10 сентября того же года, отмечает РБК.

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Журналисты также сообщали, что с 5 февраля 2025 года в России начал действовать особый режим высылки иностранных граждан — теперь решение о выдворении могут принимать начальники и заместители начальников территориальных и транспортных подразделений полиции, руководители миграционных служб МВД.

После вынесения решения и до момента депортации незаконно находящихся на территории России иностранцев включают в «реестр контролируемых лиц» — такие люди не смогут заключить брак и управлять автомобилем.

Ранее СМИ сообщали, что после запуска реестра иностранцы, легально находящиеся в России, начали жаловаться на ошибочные включения в него. Из-за некорректных сведений к ним начали применять ограничения, в том числе и блокировать банковские счета.

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