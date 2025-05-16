В московском миграционном центре умер иностранец

Иностранцу стало плохо в очереди в многофункциональном миграционном центре, расположенном около входящей в состав Москвы деревни Сахарово. Он умер из-за недостатка кислорода, об этом со ссылкой на слова очевидцев сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Журналисты также публикуют видео с кадрами инцидента, который произошел 15 мая. Источники рассказали, что около 12 часов в очереди раздались крики, позже выяснилось, что плохо стало двоим людям. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти пожилого иностранца.
«Осторожно, новости» сообщают, что охранники угрожали очевидцам инцидента, которые попытались заснять его на камеру. В публикации отмечается, что некоторые уроженцы Узбекистана простояли в очереди до закрытия миграционного центра — их так и не пустили внутрь.
В декабре 2024 года Владимир Путин подписал указ, предписывающих иностранным гражданам и лицам без гражданства урегулировать свой правовой статус нахождения на территории России или покинуть страну в срок до 30 апреля 2025 года. Позже крайний срок оформления документов был продлен до 10 сентября того же года, отмечает РБК.
Журналисты также сообщали, что с 5 февраля 2025 года в России начал действовать особый режим высылки иностранных граждан — теперь решение о выдворении могут принимать начальники и заместители начальников территориальных и транспортных подразделений полиции, руководители миграционных служб МВД.
После вынесения решения и до момента депортации незаконно находящихся на территории России иностранцев включают в «реестр контролируемых лиц» — такие люди не смогут заключить брак и управлять автомобилем.
Ранее СМИ сообщали, что после запуска реестра иностранцы, легально находящиеся в России, начали жаловаться на ошибочные включения в него. Из-за некорректных сведений к ним начали применять ограничения, в том числе и блокировать банковские счета.