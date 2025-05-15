Воздействие загрязненного воздуха в детстве связали с проблемами со здоровьем в подростковом возрасте

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что дети младшего возраста, которые подвергаются воздействию высокого уровня загрязнения воздуха, с большей вероятностью будут иметь проблемы со здоровьем в более позднем подростковом возрасте. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, в ходе исследования ученые проанализировали данные около девяти тысяч людей, родившихся в период с 2000 по 2002 год по всей Великобритании, и измерили воздействие на них различных типов загрязнителей воздуха, включая тонкодисперсные и твердые частицы, а также оксид азота.

Я переехала в Лондон по визе таланта Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать Общество 6 минут чтения

Результаты показали, что у подростков, которые в возрасте от двух до четырех лет жили в загрязненных районах, риск ухудшения здоровья в 17 лет был на треть выше.

Исследование также показало, что дети из числа этнических меньшинств и неблагополучных районов, как правило, подвергаются более высокому уровню загрязнения воздуха, в результате чего у них чаще возникают проблемы со здоровьем и хронические заболевания.

«Признайся, что ты форшмак» В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети Общество 12 минут чтения

«Я думаю, одним из самых важных открытий стало наблюдение за большим неравенством в плане воздействия различных загрязнителей воздуха и за тем, как это неравенство между различными социально-экономическими группами и этническими меньшинствами сохранялось в детстве», — рассказал ведущий автор исследования Герго Бараньи.

По его словам, исследователям удалось определить чувствительный период для воздействия загрязнения воздуха — это дети в возрасте от трех до шести лет. Также важным результатом ученые сочли сохраняющееся неравенство в плане воздействия загрязнений на этнические меньшинства.

Бараньи добавил, что последующие исследования будут направлены на выявление конкретных расстройств и проблем со здоровьем, связанных с воздействием загрязненного воздуха в детском возрасте.