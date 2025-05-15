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Семья получила компенсацию в 100 тысяч долларов за ложное обвинение в неоплаченном счете в ресторане

2 минуты чтения 14:56

Ложное обвинение в неоплате счета в адрес уважаемой британской семьи обошлось ресторану в 100 тысяч долларов. Об этом пишет местное издание Oddity Central.

Речь идет о событиях, произошедших в июле прошлого года. Тогда Питер и Энн МакГирр вместе со своими детьми Питером-младшим и Кэрол посетили ресторан отеля The Horse & Jockey Inn в английском Пик-Дистрикт. Вечер прошел достаточно непримечательно, семья заказала стейки рибай и окорок, запив их элем и лагером, а затем отправилась домой в Ома в  Северной Ирландии. 

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Однако вскоре после после их отъезда на странице The Horse & Jockey в Facebook появилось видео, на котором МакГирры, как утверждалось, покидают заведение, не заплатив по счету в 150 фунтов стерлингов (около 200 американских долларов).

Это сообщение распространилось в британских СМИ и семья, чтобы защитить свою репутацию, была вынуждена подать в суд. «Многие простые люди, возможно, смирились бы с этим. Но, учитывая богатство и превосходную репутацию МакГирров, они не могли себе такого позволить», — сообщил источник Daily Mail. «Они очень известны и уважаемы в районе Ома и являются одной из самых богатых семей здесь», — добавил он.

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Вскоре выяснилось, что обвинение в адрес семьи было ложным, а обед был оплачен кредитной картой, о чем персонал ресторана забыл отчитаться. После этого представители гостиницы принесли свои извинения, пытаясь убедить МакГирров отозвать иск. В качестве компенсации им предлагали бесплатное питание и проживание в гостинице, но они отказались.

В результате МакГирры заключили с The Horse & Jockey Inn досудебное соглашение, по которому гостиница выплатила им 75 тысяч фунтов стерлингов (около 100 тысяч американских долларов), а также принесла им публичные извинения, в обмен на отзыв иска.

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