Российские ученые приблизились к созданию управляемого силой мысли протеза руки

Ученые из Белгородского государственного национального исследовательского университета представили макет протеза руки, управляемого силой мысли. При этом, как пишет РИА «Новости», его создатели утверждают, что их детище является более безопасным, чем западные аналоги, в частности, разработанные компанией Илона Маска Neuralink.

Авторы разработки объяснили принцип ее действия. Так, когда человек хочет пошевелить рукой, в коре его головного мозга возбуждается соответствующая группа нейронов. Зарегистрировав эту активность, можно передать нужный сигнал на протез. При этом, когда нейроны возбуждаются, к ним приливает кровь, содержащая гемоглобин — белок, транспортирующий кислород к тканям человеческого организма и устраняющий из него углекислый газ.

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Разрабатываемый российскими учеными протез считывает активность различных зон мозга благодаря способности гемоглобина поглощать инфракрасное излучение. Для определения сигналов, генерируемых мозгом, предполагается использовать внешний источник инфракрасного излучения. Он облучает соответствующие зоны мозга, а дополнительный внешний датчик определяет, какое количество инфракрасного излучения остается непоглощенным. Таким образом, считывание сигналов происходит неинвазивным способом.

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Российские ученые подчеркнули, что такой метод гораздо безопаснее, чем тот, который используется в аналогичных протезах, разработанный компанией Neuralink. «Подобные системы в мире, например, создаваемые компанией Илона Маска, подразумевают вживление электродов непосредственно в головной мозг, что опасно само по себе. Кроме того, электроды надо менять через короткий срок из-за их выхода из строя», — пояснил профессор кафедры информационных и робототехнических систем НИУ БелГУ Андрей Афонин. При этом он добавил, что в будущем команда проекта планирует разработать протезы ног, основанные на таком же принципе работы.