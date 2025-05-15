EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские ученые приблизились к созданию управляемого силой мысли протеза руки

2 минуты чтения 12:51

Ученые из Белгородского государственного национального исследовательского университета представили макет протеза руки, управляемого силой мысли. При этом, как пишет РИА «Новости», его создатели утверждают, что их детище является более безопасным, чем западные аналоги, в частности, разработанные компанией Илона Маска Neuralink.

Авторы разработки объяснили принцип ее действия. Так, когда человек хочет пошевелить рукой, в коре его головного мозга возбуждается соответствующая группа нейронов. Зарегистрировав эту активность, можно передать нужный сигнал на протез. При этом, когда нейроны возбуждаются, к ним приливает кровь, содержащая гемоглобин — белок, транспортирующий кислород к тканям человеческого организма и устраняющий из него углекислый газ.

Я переехала в Лондон по визе таланта
Я переехала в Лондон по визе таланта
Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать
Общество6 минут чтения

Разрабатываемый российскими учеными протез считывает активность различных зон мозга благодаря способности гемоглобина поглощать инфракрасное излучение. Для определения сигналов, генерируемых мозгом, предполагается использовать внешний источник инфракрасного излучения. Он облучает соответствующие зоны мозга, а дополнительный внешний датчик определяет, какое количество инфракрасного излучения остается непоглощенным. Таким образом, считывание сигналов происходит неинвазивным способом.

«Признайся, что ты форшмак»
«Признайся, что ты форшмак»
В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети
Общество12 минут чтения

Российские ученые подчеркнули, что такой метод гораздо безопаснее, чем тот, который используется в аналогичных протезах, разработанный компанией Neuralink. «Подобные системы в мире, например, создаваемые компанией Илона Маска, подразумевают вживление электродов непосредственно в головной мозг, что опасно само по себе. Кроме того, электроды надо менять через короткий срок из-за их выхода из строя», — пояснил профессор кафедры информационных и робототехнических систем НИУ БелГУ Андрей Афонин. При этом он добавил, что в будущем команда проекта планирует разработать протезы ног, основанные на таком же принципе работы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Лондон по визе таланта
Общество
Я переехала в Лондон по визе таланта
Я снимаю видеопортреты. Но мне тут не нравится, и я хочу уехать
00:01
«Признайся, что ты форшмак»
Общество
«Признайся, что ты форшмак»
В российском селе один за другим покончили с собой два школьника. Все произошло после страшного видео, выложенного в соцсети
00:01 14 мая
Мой сын умер через три месяца после рождения
Общество
Мой сын умер через три месяца после рождения
Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать
00:01 13 мая
Тайные знаки верховного куколда
Политика
Тайные знаки верховного куколда
Владимир Путин говорит, что готов к переговорам, но не все в партии войны поддерживают эту инициативу
20:39 12 мая
Мое детство было адом
Общество
Мое детство было адом
Мать была абьюзивной, отчим целился в меня из пневматики, а в 17 лет я попала в детдом и психбольницу. Но я выжила и учусь быть счастливой
00:01 12 мая
Мертвая невеста
Криминал
Мертвая невеста
Мужчину приговорили к смертной казни по делу об убийстве и изнасиловании 19-летней девушки, но оказалось, что в деле не все так однозначно
17:00 11 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования