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Общество

В пожаре на российской птицефабрике погибли 166 тысяч кур

2 минуты чтения 18:41 | Обновлено: 18:42

В Астраханской области сгорел инкубатор птицефабрики, в огне погибло 166 тысяч кур. Пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров, весь персонал, 17 человек, сумел спастись до приезда спасателей, сообщило МЧС.

Сгоревшая птицефабрика «Владимировская» находится в Ахтубинском районе, ее птичники рассчитаны на содержание более миллиона голов птицы, однако предприятие не успело выйти на производственную мощность, пишет «Интерфакс».

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Пожар начался рано утром, за несколько часов его потушили, уточнили в МЧС. На опубликованных спасателями кадрах видно, что двухэтажное здание инкубатора полностью выгорело изнутри. Причину пожара в МЧС пока не назвали.

«Владимировская» работала на производственных мощностях птицефабрики, открытой в 1970-х годах, и поставляла свою продукцию в Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Заявленная мощность — 40 тысяч яиц за смену. Фабрика собиралась заниматься производством мяса птицы.

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С января по сентябрь 2024 года «Владимировская» фактически не работала из-за карантина по птичьему гриппу. Выручка за год упала в пять раз, до 283,4 миллиона рублей, а чистый убыток превысил 106 миллионов рублей, добавляет «Интерфакс». По данным агентства, выйти на заявленную производственную мощность предприятие собиралось в 2025 году.

Фабрикой владеет бизнесмен Александр Топилин. Он также является собственником птицефабрики «Маркинская» в Ростовской области, комбината хлебопродуктов «Заволжье» и сельхозпредприятия «Лозное» в Волгоградской области, пишет агентство со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Кроме «Владимировской», в Астраханской области действует еще две птицефабрики — «Харабалинская» и «Степная». Из-за карантина на «Владимировской» в прошлом году в регионе было выпущено на 37% яиц меньше, чем в 2023-м, сообщают «Аргументы и Факты».

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