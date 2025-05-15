В пожаре на российской птицефабрике погибли 166 тысяч кур

В Астраханской области сгорел инкубатор птицефабрики, в огне погибло 166 тысяч кур. Пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров, весь персонал, 17 человек, сумел спастись до приезда спасателей, сообщило МЧС.
Сгоревшая птицефабрика «Владимировская» находится в Ахтубинском районе, ее птичники рассчитаны на содержание более миллиона голов птицы, однако предприятие не успело выйти на производственную мощность, пишет «Интерфакс».
Пожар начался рано утром, за несколько часов его потушили, уточнили в МЧС. На опубликованных спасателями кадрах видно, что двухэтажное здание инкубатора полностью выгорело изнутри. Причину пожара в МЧС пока не назвали.
«Владимировская» работала на производственных мощностях птицефабрики, открытой в 1970-х годах, и поставляла свою продукцию в Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Заявленная мощность — 40 тысяч яиц за смену. Фабрика собиралась заниматься производством мяса птицы.
С января по сентябрь 2024 года «Владимировская» фактически не работала из-за карантина по птичьему гриппу. Выручка за год упала в пять раз, до 283,4 миллиона рублей, а чистый убыток превысил 106 миллионов рублей, добавляет «Интерфакс». По данным агентства, выйти на заявленную производственную мощность предприятие собиралось в 2025 году.
Фабрикой владеет бизнесмен Александр Топилин. Он также является собственником птицефабрики «Маркинская» в Ростовской области, комбината хлебопродуктов «Заволжье» и сельхозпредприятия «Лозное» в Волгоградской области, пишет агентство со ссылкой на ЕГРЮЛ.
Кроме «Владимировской», в Астраханской области действует еще две птицефабрики — «Харабалинская» и «Степная». Из-за карантина на «Владимировской» в прошлом году в регионе было выпущено на 37% яиц меньше, чем в 2023-м, сообщают «Аргументы и Факты».