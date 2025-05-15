Фильм «Питер FM» выйдет в повторный прокат

Кинопрокатная компания «К24» объявила, что 3 июля выпустит в повторный кинопрокат российскую лирическую комедию «Питер FM». Фильм вышел в 2006 году и за почти 20 лет приобрел огромную армию фанатов, заявил продюсер Игорь Толстунов. К перевыпуску фильма на большой экран прокатчики создали новую версию трейлера и обновили постер.

«Питер FM» рассказывает историю молодых людей, радио-диджея Маши и архитектора Максима. Девушка готовится к свадьбе с бывшим одноклассником, а молодой мужчина победил в международном конкурсе, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба главных героя не уверены, что им нужно именно это.

Маша теряет мобильный телефон, а Максим его случайно находит. Молодые люди почти весь фильм безуспешно ищут способ встретиться в нескольких узнаваемых локациях Санкт-Петербурга.

Главные роли в фильме исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов, режиссером выступила Оксана Бычкова. В картине звучат песни групп «Город 312», «Мумий Тролль», «Bad Balance», «Krec», «Pep-See», «Маркшейдер Кунст» и некоторых других исполнителей.

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«Я очень был рад предложению выпустить “Питер FM” в повторный прокат. Те, кто смотрел фильм в молодости, передал любовь к нему своим детям. И здорово, что сейчас они вместе смогут увидеть фильм на большом экране», — сказал Толстунов.

В кинотеатрах на территории России и бывших советских республик в 2006 году за длившийся менее двух месяцев прокат «Питер FM» посмотрели более 1,6 миллиона зрителей. Он принес прокатчикам более 201 миллиона рублей.